Von Benjamin Miltner

Eine knapp ein halbes Jahr alte Tochter hat ihrer Familie schon so manch besondere Momente bereitet. Ab und an etwas Sorge, aber vor allem viel Glück, Freude – und Erstaunen. Der erste Tobsuchtsanfall, das erste Lachen, die erste SMS. Ja, richtig gelesen. "Hallo Mama/Papa" lautete es zur Verwunderung der Eltern in der Nachricht auf ihrem Handy – Wahnsinn, wie früh die Jugend heutzutage diese mobilen Endgeräte für sich zu nutzen weiß!

"Mein Handy und die SIM-Karte sind kaputt", heißt es weiter – das klingt wiederum nicht so gut. "Ich benutze jetzt mein altes Handy": Das Stirnrunzeln auf den Gesichtern von Mama und Papa wird immer größer, zumal wenig später von einer neuen Handynummer die Rede ist und die alte gelöscht werden könnte. Erschreckend, was man von seinen Kindern schon im Säuglingsalter so alles nicht weiß und verpasst.

"Kannst Du mir eine Nachricht per Whatsapp schicken?" Diese Aufforderung in der abschließenden Frage wird ignoriert – nicht dass am Ende noch ein Betrüger hinter der Nachricht steckt ...!