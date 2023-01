Region Wiesloch. (of) Das bei Alt und Jung beliebte Musik-Festival "Swingin’ Wiwa" geht in die nächste Runde. In der Zeit vom 24. März bis zum 7. Mai werden bei der 18. Auflage erneut nicht weniger als 30 Live-Musik-Acts in Spielstätten in Wiesloch und Walldorf, St. Leon-Rot und Dielheim auftreten, wie Edgar Berlinghof, Vorsitzender des Kulturfördervereins Kurpfalz, verkündete.

Nach zweijähriger Corona-Pause war die Veranstaltungsreihe im Vorjahr wieder aufgenommen worden und fand viel Zuspruch. Auch im Jahr 2023 ist man sicher, das Rezept für die richtige Mischung gefunden zu haben und stellt ein Programm aus den Bereichen Rock, Pop, Blues, Jazz, Salsa, Reggae, Soul sowie Singer/Songwriting zu moderaten Eintrittspreisen oder oftmals sogar bei freiem Eintritt auf die Beine.

Den Startschuss markiert am Freitag, 24. März um 20 Uhr im Palatin Wiesloch die Show "Sinatra and Friends" mit dem Heidelberger Swing-Orchester (HSO). Zum Festival-Abschluss gastieren am Sonntag, 7. Mai um 17 Uhr im Dielheimer Rathaus-Innenhof die "Gipsy Dukes". Auch dazwischen gibt es jede Menge Musik auf die Ohren. Am Sonntag, 26. März, tritt ab 18.30 Uhr die Olli Roth-Band im Walldorfer Aqwa-Park auf. Im Billardclub St. Leon-Rot ist am Donnerstag, 6. April ab 20.30 Uhr die Party-Formation "Delta Rock" aus dem Rhein-Neckar-Delta zu Gast.

Zuvor sind am Sonntag, 2. April um 19 Uhr im Palatin Wiesloch die Seeed & Peter Fox-Tribut-Band "Music Monks" am Start. Ein besonderes Konzerterlebnis verspricht nach Ostern (an den Feiertagen finden keine Veranstaltungen statt) auch der Auftritt einer vierköpfigen Gruppe aus Bruchsal, die sich ironischerweise"Dreimannquartett" nennt und am Samstag, 22. April um 20.30 Uhr in der Marktstube Steinmann in Walldorf spielt. Auf dem Programm steht an jenem Wochenende außerdem das Konzert von "Sten und Tara" am 23. April um 19 Uhr im Freihof Wiesloch.

Weitere Höhepunkte sollen "Tres Hombres" am Donnerstag, 27. April um 20.30 Uhr im Schlupfloch Walldorf werden sowie "Paule Panthers Groove Club", der am Sonntag, 30. April um 19 Uhr den Dorfplatz in Dielheim für Stimmung sorgen wird.

Die Veranstalter des "Swinging-Wiwa" sind positiv gestimmt und optimistisch, dass alle Konzerte wie geplant stattfinden können. "Wir möchten auch in schwierigen Zeiten das Leben feiern und Normalität zurückbringen", heißt es aus dem Lager der Festival-Macher. Alle Infos zum 18. Festival und das vollständige Programm gibt es auch auf www.swingin-wiwa.de.

Info: Karten im Vorverkauf in Walldorf: Bücherei Dörner, Telefon 0 62 27/18 31 und Paletti Papeterie und Geschenke, Telefon 06227 61684. In Wiesloch: Bücherei Dörner, Telefon 06222 920911. In St. Leon-Rot: Ulli’s Lädl, Telefon 06227 839067 und im Billardclub, Mobiltelefon 0171 5806390, sowie in Dielheim bei der Filiale der Deutschen Post, Telefon 06222 773611.