Meckesheim-Mönchzell. (lew) In der Verlängerung der Straße Am Mühlwald in Richtung Sportplatz ist ein Ortsschild entwendet worden. Auf RNZ-Nachfrage bestätigte Bürgermeister Maik Brandt den Vorfall und erklärte, man werde Anzeige gegen Unbekannt erstatten.

"Wir haben keine Hinweise darauf, dass das etwas mit Fastnacht zu tun hat", fügte der Rathauschef noch an. Brandt erinnerte zudem daran, dass bereits im Frühsommer des vergangenen Jahres ein anderes Meckesheimer Ortsschild im Bereich der Zuzenhäuser Straße in Richtung Zuzenhausen abhandengekommen war. Dieses Schild wurde dem Bürgermeister zufolge bereits ersetzt. Außer dass es sich in beiden Fällen um das scheinbar "begehrte Objekt Ortsschild" handele, bestehe kein weiter erkennbarer Tatzusammenhang zum neuen Schilderklau in Mönchzell.