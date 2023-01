Von Anja Hammer

St. Leon-Rot. An der Wand hingen zahlreiche Kinderbilder. Es waren vor allem Jungs, oftmals knapp bekleidet. Denn viele der Aufnahmen waren bei Ausflügen an den St. Leoner Baggersee oder ins Schwimmbad entstanden. Doch kaum jemand dachte sich etwas dabei, wenn er Pfarrer V. in seinem Büro aufsuchte. Der katholische Geistliche genoss das Vertrauen der Gläubigen – und der