Meckesheim. (luw) Zu zwei Einsätzen innerhalb von zwölf Stunden ist die Feuerwehr am Wochenende ausgerückt. Nach einem brennenden Auto am Samstagabend wurde sie am Sonntag noch zu einer qualmenden Waschmaschine gerufen.

Es war kurz nach 23 Uhr am Samstag, als der Alarm mit dem Stichwort "Fahrzeugbrand" einging. Ein Audi hatte während der Fahrt in der Oberhofstraße angefangen zu brennen. "Als der Fahrer das bemerkte, hielt er an, stieg aus und schob das Fahrzeug an die Seite", berichtete auf RNZ-Nachfrage Einsatzleiter Alexander Ries.

Wie Feuerwehrsprecher Matthias Grasse weiter erläuterte, stand das Auto bei Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand. Der Brandherd sei nicht mehr ersichtlich gewesen, als Ursache sei von einem technischen Defekt auszugehen.

Mit Atemschutz gingen die Feuerwehrleute ans Löschen und sorgten dabei auch für eine Riegelstellung: Weil die Flammen drohten, auf einen danebenstehenden Anhänger, ein Auto und einen Baum überzugreifen, wurden auch diese vorsorglich mit Wasser bespritzt – mit Erfolg.

Nach weniger als zehn Minuten sei das Feuer gelöscht gewesen, so Grasse. "Wir mussten noch die Motorhaube aufbrechen, um nach Brandnestern zu suchen", fügte er hinzu. 15 Einsatzkräfte waren hier mit drei Fahrzeugen vor Ort.

Noch mehr Feuerwehrleute alarmiert wurden am Sonntag um 10.58 Uhr, als es "Rauchentwicklung im Keller" hieß. Weil die "Alarmstufe" hier die gleiche sei wie bei einem Kellerbrand, wurde laut Grasse automatisch auch die Mönchzeller Abteilung gerufen.

Insgesamt 20 Kräfte rückten mit fünf Fahrzeugen an, aber nicht alle von ihnen mussten letztlich tätig werden: Offenbar war nur eine defekte Waschmaschine "heiß gelaufen". "Wir haben die Waschmaschine nach draußen getragen und den Keller belüftet", sagte Grasse.