Von Max Rieser

Schriesheim. Sie gehören zu einem Weinfest wie der Sprudel in die Schorle: die Straußwirtschaften. Vor allem am Abend werden sie zu den Party-Mittelpunkten des Mathaisemarkts.

Und auch nach zwei Jahren Pause haben die Gastgeber wieder ein Programm aus dem Hut gezaubert, das für jeden Geschmack etwas verspricht.

Dabei wird auf bekannte Größen der Schriesheimer Feste gesetzt, aber auch neue musikalische Acts wollen für ausgelassene Stimmung sorgen. Der Zehntkeller, das Weingut Wehweck und Majers Weinscheuer sind die bewährten Straußwirtschaften.

Pünktlich zum Mathaisemarkt wird außerdem der Saal im "Goldenen Hirsch" fertig, sodass für ein Konzert von "Gonzo’s Jam" am Samstag, 11. März, um 18.30 Uhr schon mal bei freiem Eintritt in die renovierten Räume geschaut werden kann. Die offizielle Wiedereröffnung des Traditionslokals ist eine Woche später, von 17. bis 19. März.

Die Fans von Majers Weinscheuer, mussten auch während Corona mit den Konzert- und Genusspaketen für zu Hause nicht ganz auf ihr liebstes Weinfest verzichten.

Jetzt wird auch wieder vor Ort in der Weinscheuer gefeiert und zwar mit der Band "Who2Ladies", die sowohl am Samstag, 4. , als auch am Freitag, 10. und Samstag, 11. März, jeweils ab 19.30 Uhr für Stimmung sorgt.

Majers Weinscheuer verlangt dieses Mal Eintritt. Die Karten sind schon alle weg. Foto: Kreutzer

Im Hof gibt es zudem einen Foodtruck, der für das leibliche Wohl etwas bietet. Neu in diesem Jahr ist, dass die Konzerte 12 Euro Eintritt kosten.

Damit wolle sie die Qualität der vergangenen Jahre fortführen und ihren Gästen einen Abend in entspannter Atmosphäre garantieren, sagt Veranstalterin Christiane Majer. Alle drei Konzerte sind bereits ausverkauft.

Das Weingut Wehweck ist die einzige Straußwirtschaft, die bei freiem Eintritt an allen Tagen des Mathaisemarkts geöffnet hat. Unter der Woche gibt es an der Grillhütte im Hof Bratwürste, Steaks und Currywurst mit Pommes. Als besonderes kulinarische Schmankerl bietet das Weingut am Dienstag, 7. März, ein Knöchelessen an.

Wenn etwas los ist, spielen dann auch tagsüber die "Zwoa Spitzbuam" im Hof auf, berichtet Philipp Wehweck.

Das Kellerprogramm startet am Freitag, 3. März mit der ...