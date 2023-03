Von Micha Hörnle und Sören S. Sgries

Schriesheim. 53 Minuten sprach der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Montagabend im Festzelt – und hatte die gut 2000 Zuhörer von Anfang an im Griff, am Ende gab es stehenden Applaus, und in die "Hubert, Hubert"-Rufe mischten sich auch einige Buhs. Doch die Zuhörer waren sich, im Guten wie im Schlechten,