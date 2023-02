Schriesheim. (hö) Nicht jeder war so früh auf den Beinen wie Thomas Buchwald, der Vorsitzende des Obst-, Wein- und Gartenbauvereins: Er stellte sich am Mittwoch schon um 8 Uhr vor den Laden der Winzergenossenschaft (WG), um eine der begehrten Karten für die RNZ-Riesenradweinprobe mit ihren zwei Fahrten am Donnerstag, 9. März, zu ergattern.

Als um kurz vor 9 Uhr die Vinothek dann aufmachte, war die Schlange schon auf gut 15 Personen angewachsen. "Ich war die Nummer fünf", sagte Hubert Hochhaus, der Vize-Vorsitzende des Verkehrsvereins, gut gelaunt. Und so war innerhalb weniger Minuten schon ein Drittel der insgesamt 72 Karten weg – denn Einzelplätze gibt es nicht, man kann nur Tickets für eine komplette Gondel mit sechs Plätzen kaufen (130 Euro).

Kurz bevor die Vinothek dann um 18 Uhr wieder schloss, waren alle Karten für die die Fahrt um 17 Uhr weg, es gibt nur noch 15 Stück für die um 19 Uhr.

WG-Mitarbeiter Ronny Grüber ist zuversichtlich, dass man die "noch losbekommt". Auch wenn die Ersten in der Schlange Schriesheimer waren, gab es nach dem RNZ-Artikel doch etliche Anfragen von außerhalb. Kein Wunder, so Grüber: "Dieses Event hat sich über die Jahre etabliert."

Update: Mittwoch, 1. Februar 2023, 19.25 Uhr

Vorverkauf für die Riesenrad-Weinprobe startet

Schriesheim. (hö) Der Vorverkauf für die mittlerweile beim Mathaisemarkt traditionelle RNZ-Riesenrad-Weinprobe startet: Die Karten für die beiden jeweils eineinhalbstündigen Fahrten am Donnerstag, 9. März, um 17 und um 19 Uhr gibt es ausschließlich in der Verkaufsstelle der Winzergenossenschaft Schriesheim. Tickets für Einzelpersonen wird es nicht geben, nur für die Gondeln mit ihren jeweils sechs Sitzplätzen. Eine Gondel kostet an diesem Tag 130 Euro, inklusive Weinprobe und Knabbereien ("Woiknorze" und Pralinen, jeweils von Schriesheimer Betrieben hergestellt). Die frisch gekrönten Weinhoheiten werden zusammen mit dem Geschäftsführer der Winzergenossenschaft, Manuel Bretschi, die Weine vorstellen, wobei Bretschi vom Boden aus moderiert. Vor Ort begrüßt der Schriesheimer Lokalredakteur Micha Hörnle die Gäste.

Auch wenn es im Grunde jede Menge Plätze für diese beiden Fahrten gibt – insgesamt 432 – sind erfahrungsgemäß die 72 Gondeln (36 pro Fahrt) sehr schnell ausverkauft. Man muss sich also sputen. Die Verkaufsstelle der Winzergenossenschaft Schriesheim (Heidelberger Straße 3-5, am Zehntkeller) hat von Montag bis Freitag von 9 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet, am Samstag von 9 bis 13 Uhr. Eine telefonische Vorabreservierung von Karten ist nicht möglich.