Region Heidelberg. (cm) Es ist eine Maßnahme, die es seit Ausbruch der Corona-Pandemie noch nicht gab: Seit diesem Monat müssen Bewohner von Pflegeheimen in Gemeinschaftsbereichen durchgängig FFP2-Masken tragen. Sie dürfen diese nur zum Essen und Trinken abnehmen – und natürlich in ihren Zimmern. So will es das neue Infektionsschutzgesetz. Zahlreiche Betreiber von Pflegeheimen sehen diese verschärfte Regelung kritisch – unter anderem Jörn Fuchs, der Chef der Paritätischen Sozialdienste. Diese betreiben in der Region das Anna-Scherer-Haus in Bammental und die Seniorenresidenz Sonnenquartier in Neckargemünd sowie in Heidelberg das Mathilde-Vogt-Haus und die Stadtresidenz.

"Das Tragen von FFP2-Masken behindert die Atmung und Kommunikation gerade bei alten Menschen erheblich", meint der Geschäftsführer und prophezeit: "Die Maskenpflicht wird zu einem Rückzug in die Isolation führen. Viele werden ihren Lebenswillen verlieren, wie die Maßnahmen zu Beginn der Krise gezeigt haben." Schon "grenzwertig" sei die bestehende FFP2-Maskenpflicht für Mitarbeiter. Nun müssten auch noch die Bewohner Maske tragen. Insbesondere in der Tagespflege, bei der die Senioren den ganzen Tag zusammen verbringen, sei dies problematisch. Denn hier fehle die Rückzugsmöglichkeit in eigene Zimmer. Fuchs denkt aber auch an Werkstätten und Wohneinrichtungen für Behinderte, wo nun ebenfalls die neue Regel gilt. "Das ist menschenunwürdig", findet er. Die Lebensqualität und Lebensfreude werde massiv beeinträchtigt. Die Senioren würden schon die Mitarbeiter nur noch mit Maske sehen – und jetzt auch noch ihre Mitbewohner.

Als Bewohner wegen Corona-Infektionen auf der Station in ihre Zimmer mussten, habe man die Folgen erlebt: "Viele haben sich zurückgezogen, insgeheim vom Leben verabschiedet und teilweise die Nahrungsaufnahme verweigert." Denn das Leben in Heimen finde nicht in den Zimmern, sondern im Gemeinschaftsbereich statt. Hier werde nicht nur zusammen gegessen, sondern auch gesungen und gespielt.

Fuchs bezweifelt, dass die Maskenpflicht für Bewohner Wirkung zeigt – obwohl auch in seinen Einrichtungen aktuell zahlreiche Infektionen registriert werden. Im Bammentaler Anna-Scherer-Haus seien gerade 20 Senioren – rund ein Viertel aller Bewohner – positiv getestet worden. Die Symptome seien in der Regel "harmlos und nicht dramatisch", so Fuchs: "Husten, Schnupfen, Heiserkeit." Die Bewohner müssten nun mindestens fünf Tage in ihren ...