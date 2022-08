Von Anja Hammer

Malsch. Für kurze Zeit war am gestrigen Mittwoch bei Familie Wittmaier das Mittagsessen in Gefahr. Kartoffelsuppe mit Dampfnudeln sollte es geben. Nur dann war plötzlich die Gemüsebrühe leer. Die fehlende Zutat: ein Klassiker, wie er deutschlandweit täglich wohl tausendfach vorkommt. In Malsch gibt es dafür seit gestern eine Lösung namens "Teo". So heißt