Von Agnieszka Dorn

Lobbach-Waldwimmersbach. Es ist noch gar nicht so lange her, da konnte man beim Preisskat in Waldwimmersbach ein halbes Schwein gewinnen. Das sei aber mittlerweile natürlich nicht mehr zeitgemäß, sagte Mitorganisator Uwe Knecht, der sich aber noch daran erinnert, dass das Fleisch je nach Wunsch am Stück oder zerlegt an den Gewinner überreicht wurde.