Das sah auch die Kommunikationsgruppe so, die es ebenfalls nicht bei einem reinen Warnsystem belassen wollte. Zunächst war die App jedoch nur eine von zwei Ideen. Die andere war, in jedem der beiden Ortsteile eine Litfaßsäule aufzustellen, auf der aktuelle Meldungen geklebt werden könnten: "Das war eher die analoge Kommunikationsvariante, die App war die digitale", so Helmes.

Lediglich ein konkreter Ansprechpartner oder ein Forum hatten gefehlt, um diese Idee konstruktiv voranzubringen und nicht nur in den Gemeinderat einzubringen. Dort hatte sie die App schon mal vorgeschlagen, als nach den verheerenden Unwetterereignissen im Ahrtal im Sommer 2021 über ein Katastrophenwarnsystem diskutiert wurde. Damit sollte es aber nicht genug sein, denn eine Handy-App könnte noch einiges mehr.

Die "Zukunftswerkstatt" war das erste Treffen des Projekts "Miteinander füreinander" , das nach der Veröffentlichung des ersten Sozialberichts des Familienbüros der Gemeinde Hirschberg im Jahr 2019 gestartet wurde. In einem zweijährigen, von einem Expertengremium moderierten Prozess, der noch bis zum 14. März 2023 laufen soll, werden in verschiedenen Schritten Projekte angestoßen, die zu einem besseren Zusammenhalt in Hirschberg beitragen sollen. Beim ersten Treffen der Gruppe "Vernetzung und Kommunikation" hatte Helmes schon eine Idee im Kopf: "Ich habe mich der Gruppe angeschlossen, weil ich schon früher den Gedanken hatte, dass eine App sehr hilfreich sein könnte", berichtete sie.

Hirschberg. (max) Wie kann man Menschen und Institutionen einer Gemeinde enger zusammenbringen und für jeden zugänglich machen? Diese Frage stellte sich die Arbeitsgruppe "Vernetzung und Kommunikation", die aus der "Zukunftswerkstatt" im April hervorging. Die fünf Hirschbergerinnen und Hirschberger Elke van der Louw, Hildegard Menzel, Dr. Klaus Schmidt, Andrea Müller-Bischoff und die Gemeinderätin der Grünen Liste, Dr. Claudia Helmes, machten sich seitdem Gedanken dazu, wie eine bessere Kommunikation in Hirschberg möglich sein könnte. Heraus kam die Idee, eine App zu entwickeln, die einen zeitgemäßen Zugang zu Informationen bieten und einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen soll.

Schnell stellte sich allerdings heraus, dass es zu teuer und personalintensiv werden würde, die Litfaßsäule aufzustellen und vor allem instand zu halten: "Die Säule müsste wetterfest sein und immer auf dem neuesten Stand gehalten werden", sagte die Gemeinderätin. Dadurch schlief die "analoge Idee" schnell ein, die "digitale" hingegen füllte sich langsam mit Inhalt. Um nicht ganz planlos an die Arbeit zu gehen, schaute man sich zuerst Apps aus anderen Gemeinden an, wie zum Beispiel aus Ladenburg oder Empfingen, die mit der "Empfi-App" eine "wirklich nette App haben".

Aus der Recherche ging eine lange Liste mit Wünschen hervor, was eine "Hirschberg-App" alles beinhalten müsste. Neben den Warnhinweisen sind das beispielsweise ein Forum für Nachbarschaftshilfe, Adressen von Einrichtungen des Gesundheitswesens, das Programm der Volkshochschule und des Kinos und noch vieles mehr.

Zwei Werkzeuge sind der Gruppe dabei besonders wichtig. Zum einen "Push"-Nachrichten, also kurze Meldungen, die auf dem Bildschirm erscheinen, sobald es etwas Neues gibt. Zum anderen der "Mitwirk-o-Mat". Hier könnten Bürger, die sich ehrenamtlich beteiligen wollen, über 15 Fragen ihre Interessen, ihre Zeitfenster und einige andere Parameter eingeben und würden dann diejenigen Gruppen und Projekte vorgestellt bekommen, die auf ihr Profil am besten passen.

Der Plan ist also geschmiedet, die Gruppe ist mit ihrer Arbeit "eigentlich fertig", erklärte Helmes. Jetzt müsste es an die Umsetzung gehen. Die hakt allerdings am fehlenden Digitalisierungsbeauftragten der Gemeinde, den man für die Realisierung bräuchte: "Die App müsste extrem gepflegt werden, und da müsste viel von der Verwaltung laufen", schätzte Helmes ein. Der vorherige Beauftragte, der kurzzeitig bis September die Gemeinde unterstützte, hatte sich "schon super eingesetzt und sogar eine Demo-App entwickelt", wie Helmes berichtete.

Kurz vor der Vorstellung des Prototyps hatte er allerdings das Rathaus wieder verlassen. Jetzt müsse man warten, bis die Stelle wieder besetzt wird, denn: "Das kann man nicht einfach einem Gemeindemitarbeiter aufs Auge drücken, da braucht es jemanden, der genau dafür zuständig ist", sagte die Gemeinderätin. So lange liegt das Projekt auf Eis und sogar dann könnte es noch dauern: "Zuerst muss es eine neue Internetseite der Gemeinde geben, und dann könnte man erst die App angehen", sagte sie.

Die Arbeitsgruppe will trotz der aktuell ungewissen Aussichten am Ball bleiben: "Sobald wir einen Ansprechpartner haben, werden wir weiter nachhaken", kündigte Helmes an, denn: "Wenn wir die App verwirklichen könnten, wäre das nicht nur für die Projekte der Zukunftswerkstatt, sondern für ganz Hirschberg ein riesen Gewinn."