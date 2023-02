Leimen/Nußloch/Sandhausen. (lesa) Es ist eine schöne Landschaftsaufnahme, die RNZ-Leser Anatoli Sablozki vor einigen Tagen in Leimen gemacht hat. Die Sonne scheint durch die Bäume, Wipfel und Himmel spiegeln sich im Wasser. Doch von Letzterem ist nicht allzu viel da. Der Leimbach gleicht einem Rinnsal – und das in einer Jahreszeit, die eigentlich keine übermäßige Trockenheit vermuten lässt.

Der Blick auf Daten der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg bestätigt den Eindruck. An der Messstelle in Wiesloch wurden zwischen Montag und Sonntag Pegelstände zwischen 37 und 43,9 Zentimetern gemessen. Der niedrigste Wasserstand liegt laut der Vorhersagezentrale bei 34 Zentimetern.

Warum? Und welche Folgen hat das? Mit diesen Fragen hat die RNZ sich an die Rathäuser der Gemeinden am Leimbach gewandt.

Während man im Leimener Rathaus noch keine Notiz vom Niedrigwasser genommen hatte, verwies die Sandhäuser Verwaltung an das beim Rhein-Neckar-Kreis angesiedelte Wasserrechtsamt. Sprecherin Susanne Uhrig teilt auf RNZ-Anfrage mit, dass derzeit "alle Pegel nur einen Wasserstand zwischen Mittelwasser und mittlerem Niedrigwasser" aufwiesen.

"Für diese Jahreszeit sind die Wasserstände tatsächlich als bemerkenswert niedrig zu bezeichnen", sagt die Sprecherin und ergänzt: "Dies ist in ganz Baden-Württemberg zu beobachten."

Vor allem bei Leimen, Nußloch und Sandhausen liege der Pegel "nur knapp über dem mittleren Niedrigwasser". Beeinflusst werde der Wasserstand hier durch das Hardtbachwehr in Walldorf. An diesem liegt der niedrige Pegel aber wohl nicht: Laut Uhrig habe man beim Regierungspräsidium als Betreiber nachgefragt, wo man jedoch nichts über Veränderungen bezüglich der Wasseraufteilung in den zurückliegenden Jahren mitgeteilt habe.

Aber unabhängig von den Ursachen des Niedrigwassers: Welche Folgen hat ein zu niedriger Pegel – etwa auf Lebewesen an und im Leimbach? Auch diese Frage stellte die RNZ dem Landkreis. Die Antwort: Negative Auswirkungen seien "bei einer Wasserführung zwischen Niedrigwasser und Mittelwasser nicht zu erwarten."