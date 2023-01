Von Christoph Moll

Leimen. Wer denkt jetzt im tristen und grauen Januar schon an den kommenden Sommer? Die Stadt Leimen tut es. Im Freibad haben nämlich schon die Vorbereitungen für die kommende Saison begonnen. Noch wird aber nicht das Badewasser eingelassen, stattdessen hat der Bau des neuen Rutschenturms mit viel Verspätung endlich begonnen. Er soll die neue Attraktion des Bades werden.

"Rutschen fällt wegen Ukraine-Kriegs ins Wasser" titelte die RNZ im vergangenen Juli. Eigentlich sollte der neue Rutschenturm im Freibad des Bäderparks bereits zu den Sommerferien 2022 in Betrieb gehen und die 15 Jahre alte Wellenrutsche ersetzen. Doch daraus wurde wegen Lieferproblemen nichts. Dann sollte der rund 350.000 Euro teure Rutschenturm nach Saisonende im Oktober aufgestellt werden. Doch auch daraus wurde nichts. Jetzt klappt es.

Wie Bäderpark-Chef Rudi Kuhn auf RNZ-Anfrage erklärte, werden in dieser Woche die ersten Teile per Tieflader vom Unternehmen Atlantics mit Sitz zwischen Leipzig und Dresden nach Leimen gebracht und bereits aufgestellt. Diese Firma hatte die Ausschreibung der Stadt gewonnen. Am Dienstag stand bereits der etwa zehn Meter hohe Treppenturm, nun folgen die beiden Rutschen. Eine davon ist höher und beschleunigt schnell, die andere breiter und mit der bisherigen Wellenrutsche vergleichbar.

Die Montage des Rutschturms, gestern auf der vorbereiteten Fläche im Bad. Foto: Alex

"Wenn nun alles gut geht, kann die Rutsche bei der Eröffnung des Freibades am letzten Samstag im April genutzt werden", macht Kuhn Hoffnung. So müsse in den kommenden Wochen noch der Bereich um die Rutschen gepflastert werden, was die Stadtwerke jedoch selbst erledigen werden.

Hier sei man von keiner Firma abhängig. "Viele waren wegen der Verzögerung enttäuscht, aber jetzt ist die Begeisterung groß", sagt Kuhn. "Alle sind heiß und wollen die Rutsche endlich haben." Der Bäderpark-Chef betont, dass die Rutsche nicht nur den Spaß, sondern auch die Sicherheit der Badegäste erhöht. So enden die Rutschen nicht mehr im Nichtschwimmer-Becken, sondern in separaten "Auslaufbecken". Ein Drehkreuz sorgt dafür, dass sich immer nur eine Person auf der Schnellrutsche befindet. So sind Unfälle ausgeschlossen.

Bereits im November 2021 hatten die Planungen für die neue Attraktion im Bäderpark begonnen: Es sollte ein Rutschenturm im Freibad werden, den es so nirgendwo im Umkreis gibt. Mit dem Baubeschluss des Gemeinderats Ende November 2021 wurde der Weg für die Maßnahme schließlich geebnet, und so konnte nach dem obligatorischen Ausschreibungsverfahren der Auftrag zum Rutschenturm im Bäderpark Leimen im Februar 2022 vergeben und erteilt werden. Ehrgeiziges Ziel war es, nach den großen Einschränkungen der Corona-Saisons 2020 und 2021 zu Beginn der Sommerferien 2022 mit der neuen Attraktion in die "Hauptsaison" starten zu können. Doch dann kamen die Rohstoffknappheit und die Lieferengpässe durch den Ukraine-Krieg dazwischen. Auch wegen der Zerstörung des Stahlwerks im ukrainischen Mariupol kam es zu Engpässen beim Stahl.