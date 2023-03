Leimen. (bmi) Der Abenteuerspielplatz "Spuk im Wald" am Gossenbrunnen in Leimen ist aktuell um eine Attraktion reicher: "In unserem Wildgehege gibt es niedlichen Nachwuchs bei den Ziegen", vermeldet die Stadtverwaltung stolz.

Die fünf Mutterziegen haben insgesamt sechs junge Zicklein geboren, die ihnen auf Schritt und Tritt folgen: Sie klettern auf den Steinen herum, rennen wild umher und halten ihre Mütter auf Trab. Ein Ziegenbock ergänzt die Herde – und Futterautomaten erleichtern die Kontaktaufnahme von menschlichen und tierischem Nachwuchs.

Die Anlage am Gossenbrunnen gilt als Familienmagnet. Es locken Gaststätte, Rehgehege, Wichtelpfad und Kinderspielplatz inklusive Seilbahnrutsche, Schaukel und Trampolin.