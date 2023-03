Leimen-Gauangelloch. (agdo) Pünktlich zum Frühlingsanfang blüht auch wieder der Gauangellocher Wochenmarkt auf. Denn Meteorologen betrachten als Frühlingsanfang den 1. März. Aus kalendarischer Sicht beginnt dieser in diesem Jahr allerdings erst am 20. März. Am gestrigen Freitagmorgen und -mittag jedenfalls gab es einen großen "Welcome back"-Wochenmarkt in Leimens Ortsteil Gauangelloch auf dem Rathausplatz.

"Wir sind aus der Winterpause zurück", sagte Konstanze Schätzle als Gründerin des Gauangellocher Wochenmarktes. Er war zwar über die Wintermonate nicht komplett geschlossen gewesen, aber er hatte nur mit sehr reduziertem Angebot geöffnet. Nicht dabei gewesen war etwa aufgrund der Situation des Obst- und Gemüseanbaus über die kalten Tage und Nächte der Stand, an dem diese Lebensmittel angeboten werden. Jetzt aber sind wieder alle Stände da – und es sind sogar noch mehr dazugekommen. "Jetzt geht es so bis zum bitteren Ende", sagte Schätzle mit einem Augenzwinkern – damit meinte sie die Zeit bis Weihnachten.

Ins Leben gerufen wurde der Wochenmarkt bekanntlich vor eineinhalb Jahren, mitten in der Corona-Pandemie. Zur "Rückkehr" passte auch das Wetter am Freitag: Die Sonne schien und sorgte für gute Laune. Und zur Feier des Tages öffneten auch einige Sonderstände, die es sonst nicht gibt. Man flanierte von Stand zu Stand und kaufte auch einiges. Angeboten wurden etwa Pullover mit schönen Motiven und Aufschriften wie "Einatmen, Ausatmen, Lächeln", T-Shirts, verschiedene Karten mit landschaftlichen Motiven oder schönen Zeichnungen.

Außerdem öffnete ein Imkereistand, an dem man selbst hergestellten Honig und Produkte wie Honig-Balsamessig, Honigpralinen, Honigkerzen oder ein Bienenwachstuch erwerben konnte. Selbstverständlich gab es auch verschiedene Honigsorten, darunter Blütenpollen-, Raps- und Waldhonig. Es gab auch Honigwein mit 13,5 Prozent Alkoholgehalt.

"Futtern wie bei Muttern" hieß es unterdessen am Dampfnudelstand: Neben Dampfnudeln gab es Kartoffel- und Gulaschsuppe. Ein anderer Stand bot selbst gemachte Marmelade, Liköre und verschiedene Salze an. Weiterhin gab es einen Blumenstand: Mancher Marktbesucher holte sich hier den Frühling ins Haus.

Und es gab Stofftiere aller Arten und Größen. Bekommen konnte man auch geräucherten Fisch, der "live" geräuchert wurde. Und ein neuer Spezialitätenstand mit Oliven, Fladenbrot und allerlei orientalischen Köstlichkeiten war vertreten. Weiterhin einen Käse- und Metzgereistand – letzterer gehört übrigens Konstanze Schätzle.

Für Stimmung sorgte Ward Williamson, der seit 1985 in Gauangelloch wohnt und ursprünglich aus Amerika stammt: Er spielte Leierkasten. Er habe um die 900 musikalische Titel auf Lager, von Pop über Schlager bis zur Weihnachtsmusik, erzählte Williamson.