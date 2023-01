Von Thomas Frenzel

Leimen. "Der Wald ist die günstigste Grünanlage, die wir in der Stadt haben." Dies unterstrich Oberbürgermeister Hans D. Reinwald mit Blick auf das überschaubare Defizit, das der Hiebs- und Kulturplan für das Jahr 2023 ausweist. Die einstimmige Verabschiedung des Zahlenwerks nutzte der Gemeinderat, um Markus Reinhard als verantwortlichen Förster in Lob zu baden: "Tolle Arbeit", so hieß es von allen Seiten auch in der Erkenntnis, dass der Klimawandel die Forstarbeit nicht einfacher macht.

Neben dem Eschensterben, das eine breit angelegte Fällaktion beim Lingentaler Wanderparkplatz Hirschgrund erzwang, stellen auch vertrocknende und vom Käferbefall gezeichnete Kiefern und Fichten vor Herausforderungen. Dies sagte Reinhard auf Nachfrage von Julia Müller (GALL). Im St. Ilgener Wald wurden Eicheln ausgesät und man sei guter Hoffnung, dass sich daraus die gewünschten Eichen entwickeln; andere noch abzuräumende Flächen seien für hitzeresistentere Baumarten wie Elsbeere, Speierling oder Spitzahorn reserviert. Auch den Forst von Gauangelloch, wo vor vier Jahren noch auf Douglasien gesetzt wurde, werde man mit Naturverjüngung breiter aufstellen.

Der Holzmarkt sei wie leer gefegt, ging Reinhard auf den wirtschaftlichen Aspekt des Forstbetriebs ein. Manche Sägewerke stünden mangels Nachschub still. Allein beim Brennholz habe sich der Marktpreis auf bis zu 160 Euro pro Festmeter nahezu verdreifacht. Des Försters gute Botschaft: Ohne zusätzlichen Einschlag könne der einheimische Brennholzbedarf gedeckt werden; auswärtige Interessenten kommen auf eine Warteliste.

Auch ein weiteres Bonbon hielt der Forstmann parat: Das Wildgehege beim Abenteuerspielplatz Gossenbrunnen habe sich abermals als Familienmagnet bestätigt. 10.000 Schachteln mit Wildfutter für Rehe und Ziegen seien über die Automaten verkauft worden. Rudolf Woesch (FW) fand es "sensationell, was dort los ist"; das Wildgehege sei schön angelegt und gut gepflegt.

Wie Klaus Feuchter (FDP) und Richard Bader (CDU), welche die gestellten Aufgaben "hervorragend gemeistert" sahen, erwähnte auch Dietrich Unverfehrt (SPD) die knapp 27.000 Euro an Defizit. Wichtiger war ihm aber anderes: Der Hiebs- und Kulturplan stehe für eine Waldpolitik, die Klimaschutz, Erholung und Wirtschaftlichkeit in Einklang bringe. Der Holzeinschlag sei akzeptabel und werde nicht erhöht, um mehr Geld zu machen.

Schon allein wegen der Verkehrssicherheit nannte Unverfehrt es falsch, ausschließlich auf Naturwälder zu setzen. Die Nutzfunktion dürfe nicht außer Acht gelassen werden, so auch der OB, "sonst geht der Wald zugrunde".

Und wie reagierte Förster Reinhard, der auch den Nußlocher Wald bewirtschaftet, auf das allseitige Lob? Er strahlte über das ganze Gesicht: "Das tut richtig gut!" Dass in Leimen der Gemeinderat komplett hinter ihm stehe, wisse er immer mehr zu schätzen.