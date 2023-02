Enge Wegbegleiter wie der neue BLV-Präsident Michael Schlicksupp oder die umsichtige Geschäftsführerin Mareike Röder sahen, wie Philipp Krämers Kräfte schwanden, und wussten, wie ernst die Situation war, als der BLV-Verbandstag am 8. Oktober 2022 Philipp Krämer zu Ehren in seiner Heimatstadt Schönau stattfand. Die Führungsspitze des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) hatte sich eingefunden, um den seit 2010 "mit großer Hingabe" tätigen und nun in den sportlichen Ruhestand wechselnden Krämer zu würdigen. DLV-Präsident Jürgen Kessing (Bietigheim) lobte Krämers menschlichen Umgang mit Athletinnen und Athleten und seine Fachkompetenz, mit der er seine Kameraden in allen Landesverbänden oft überzeugte und mitriss. Und er dankte Lore Krämer, der liebenswerten Wegbegleiterin und gütigen Gastgeberin für so viele Sportlerinnen und Sportler gleich welchen Alters. Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo (Oftersheim) und Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter (Offenburg) sagten per Video-Botschaft "Danke!" – sie sind die prominentesten Athleten, die unter Philipp Krämers einfühlsamer Verbandsführung prächtig gediehen sind. Heinz Janalik (Mosbach), der Ehrenpräsident des Badischen Sportbundes Nord, ist Philipp Krämer stets mit großem Respekt begegnet, der sich unermüdlich für die Belange seiner Schützlinge eingesetzt hat "und einfach ein netter Kerl" ist. Der "nette Kerl" wird fehlen, aber vergessen wird man ihn nicht.

Heidelberg. (CPB) Die badische Leichtathletik hat ihren Motor verloren, denn Philipp Krämer, ebenso unermüdlich wie aufmerksam, klug und zugewandt, lebt nicht mehr. Der Ehrenpräsident des Badischen Leichtathletik-Verbandes (BLV) und Bürgermeister der Stadt Schönau von 1983 bis 2007 hat den Kampf gegen eine tückische Krankheit verloren und ist am 2. Februar im Alter von 76 Jahren verstorben. Krämer hinterlässt seine Ehefrau und Stütze Lore, die ihn bei allen sportlichen Aktivitäten aktiv begleitet hat, und zwei Kinder. Eigentlich wollten wir uns im Laufe des Frühlings treffen, um über die neuen Trends in seiner Sportart, Entwicklungen und Fehlentwicklungen des Sports und seinen Kampf gegen den Krebs sprechen. Vor Weihnachten war er noch so zuversichtlich...

Heidelberg. (CPB) Die badische Leichtathletik hat ihren Motor verloren, denn Philipp Krämer, ebenso unermüdlich wie aufmerksam, klug und zugewandt, lebt nicht mehr. Der Ehrenpräsident des Badischen Leichtathletik-Verbandes (BLV) und Bürgermeister der Stadt Schönau von 1983 bis 2007 hat den Kampf gegen eine tückische Krankheit verloren und ist am 2. Februar im Alter von 76 Jahren verstorben. Krämer hinterlässt seine Ehefrau und Stütze Lore, die ihn bei allen sportlichen Aktivitäten aktiv begleitet hat, und zwei Kinder. Eigentlich wollten wir uns im Laufe des Frühlings treffen, um über die neuen Trends in seiner Sportart, Entwicklungen und Fehlentwicklungen des Sports und seinen Kampf gegen den Krebs sprechen. Vor Weihnachten war er noch so zuversichtlich...

Enge Wegbegleiter wie der neue BLV-Präsident Michael Schlicksupp oder die umsichtige Geschäftsführerin Mareike Röder sahen, wie Philipp Krämers Kräfte schwanden, und wussten, wie ernst die Situation war, als der BLV-Verbandstag am 8. Oktober 2022 Philipp Krämer zu Ehren in seiner Heimatstadt Schönau stattfand. Die Führungsspitze des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) hatte sich eingefunden, um den seit 2010 "mit großer Hingabe" tätigen und nun in den sportlichen Ruhestand wechselnden Krämer zu würdigen. DLV-Präsident Jürgen Kessing (Bietigheim) lobte Krämers menschlichen Umgang mit Athletinnen und Athleten und seine Fachkompetenz, mit der er seine Kameraden in allen Landesverbänden oft überzeugte und mitriss. Und er dankte Lore Krämer, der liebenswerten Wegbegleiterin und gütigen Gastgeberin für so viele Sportlerinnen und Sportler gleich welchen Alters. Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo (Oftersheim) und Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter (Offenburg) sagten per Video-Botschaft "Danke!" – sie sind die prominentesten Athleten, die unter Philipp Krämers einfühlsamer Verbandsführung prächtig gediehen sind. Heinz Janalik (Mosbach), der Ehrenpräsident des Badischen Sportbundes Nord, ist Philipp Krämer stets mit großem Respekt begegnet, der sich unermüdlich für die Belange seiner Schützlinge eingesetzt hat "und einfach ein netter Kerl" ist. Der "nette Kerl" wird fehlen, aber vergessen wird man ihn nicht.

Philipp Krämer war ein begeisterter Leichtathlet, ab 1968 Jugendtrainer und ab 1971 Abteilungsleiter im TSV Schönau. Reisen macht Spaß und bildet, wusste der Übungsleiter, der die ihm und seiner Lore anvertrauten Jugendlichen zu zahllosen Freizeiten ins Ausland animierte, 1976 sogar zu den Olympischen Spielen in Montreal. Der A-Lizenztrainer führte mehrere Sportlerinnen und Sportler zu deutschen Meistertiteln und gab dem Sport in Schönau einen entscheidenden Impuls, als er das Stadion im Oberen Tal verwirklichte, fortan Schauplatz der DLV-Werfertage, zu denen die Weltelite in den Odenwald reiste.

Nach dem durch demokratische Wahl nicht ganz freiwilligen Eintritt in den beruflichen Ruhestand widmete Philipp Krämer viel Zeit dem BLV, den er modernisierte, professionalisierte und für den er manchem Bürgermeister – auch Parteifreunden! – gewaltig auf die Nerven ging. Gute Ideen hatte er stets, das Landesleistungszentrum für die Mittel- und Langstreckler in Karlsruhe konnte er aber nicht durchsetzen. Der DLV ehrte ihn im Sommer 2022 mit dem renommierten Hanns-Braun-Wanderpreis, der BLV ernannte ihn zum Ehrenpräsidenten und überreichte seinen Kindern den Ehrenring, die höchste Auszeichnung. Damals hatte Philipp Krämer die Klinik nach Hause verlassen dürfen, doch sein Ehrentag musste ohne ihn stattfinden.

Der Sport verabschiedet sich am 25. Februar in Schönau von seinem liebenswerten und hilfsbereiten Freund.

Update: Mittwoch, 8. Februar 2023, 20.11 Uhr

Schönau trauert um Ex-Bürgermeister Philipp Krämer

Philipp Krämer ist verstorben. Foto: privat

Schönau. (ugm) Sein Herz schlug für Schönau und den Sport. Hier hat sich Philipp Krämer engagiert und große Spuren hinterlassen. Am Donnerstag hat dieses Herz aufgehört zu schlagen. Der langjährige Bürgermeister von Schönau und Präsident des Badischen Leichtathletik-Verbandes verstarb im Alter von 76 Jahren nach kurzer und schwerer Krankheit. Dies teilte die Stadt am Freitag mit. Krämer hinterlässt seine Frau und zwei Kinder. Die Beisetzung findet am Samstag, 25. Februar, um 11 Uhr auf dem Friedhof in Schönau statt.

Der aktuelle Bürgermeister Matthias Frick würdigte Philipp Krämer als "zielstrebigen und durchsetzungsfähigen Menschen". "Sein Wort galt immer", betonte Frick. "Die Stadt Schönau verliert mit Philipp Krämer einen wichtigen Charaktermenschen, der hier in 24 Jahren als Bürgermeister die Stadt an vielen Stellen vorangebracht hat."

Geboren 1946 in Schönau, absolvierte Philipp Krämer nach der Schule eine Verwaltungslehre mit anschließender Tätigkeit im Rathaus seiner Heimatstadt und dem Gemeindeverwaltungsverband Schönau. 1983 wurde er zum Bürgermeister von Schönau gewählt, am 7. Oktober trat er die Stelle an der Spitze der Stadtverwaltung an. Zwei Mal wurde Krämer wiedergewählt, ehe der Sozialdemokrat nach drei Amtsperioden und 24 Jahren im Jahr 2007 aus dem Amt schied.

"Philipp Krämer machte sich in seiner Amtszeit in seiner Heimatstadt Schönau sehr verdient", teilte die Stadt mit. Seine Liebe zur Leichtathletik könne durch sein unermüdliches Engagement für eine ausgedehnte Sportstätte im Oberen Tal zwischen Schönau und Altneudorf abgelesen werden, die durch ihn ermöglicht worden sei.

Im Stadtteil Altneudorf habe Krämer für den Fußball einen modernen Kunststoffrasenplatz ermöglicht. Und für die nachhaltige Entwicklung der Stadt Schönau stehe die Erschließung des südlich gelegenen Gewerbegebietes "In den Kreuzwiesen". Auch das Baugebiet "Schäfersbuckel" sei ein wegweisendes Projekt zur Entwicklung der Stadt gewesen. Neben dem Ausbau dieser gewerblichen sowie städteplanerischen Ausrichtung sei auch die Infrastruktur nicht zu kurz gekommen. So beispielsweise zwischen 1989 und 1998 die Restrukturierung der Wasserversorgung oder auch im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes die Gestaltung des Altstadtbereichs rund um das Rathaus.

Aus Passion war Philipp Krämer Leichtathlet und beendete im Herbst 2022 auch seine Vorstandstätigkeit als Präsident des Badischen Leichtathletik-Verbandes mit Sitz in Karlsruhe. Dieser veranstaltete ihm zu Ehren in seiner Heimatstadt Schönau auch den letzten Verbandstag in der Schönauer Stadthalle. Hier wollte Krämer das Zepter der Verbandsführung abgeben, selbst konnte er aus gesundheitlichen Gründen allerdings nicht mehr teilnehmen.

Philipp Krämer war seit 1960 als Leichtathlet beim TSV Schönau 1890 aktiv, seit 1967 Trainer mit A-Lizenz "Sprung" sowie Betreuer und Abteilungsleiter. Mit seiner Wahl zum Bürgermeister schied er aus der Trainertätigkeit aus, blieb seinem Verein jedoch stets verbunden. Die Leichtathletikabteilung des TSV Schönau führte er aus kleinsten Anfängen hin bis zu einer Stärke von über 400 aktiven Leichtathleten.

In seiner Trainerzeit sammelte Krämer mit seinen Athleten zahlreiche Erfolge, darunter zwei deutsche Meisterschaften. Als Betreuer organisierte er über 30 Schüler- und Jugendfreizeitmaßnahmen im In- und Ausland – unter anderem 1976 bei den Olympischen Spielen in Montreal in Kanada. Auch seine Ehefrau Lore war als Übungsleiterin tätig.

Den Kontakt zur Leichtathletik hat Philipp Krämer als Bürgermeister nicht verloren. Er war Mitglied im bundesweiten Verein "Freunde der Leichtathletik" und war bei fast allen Großereignissen wie Europa- und Weltmeisterschaften sowie Olympischen Spielen dabei. Der Kontakt zur Basis blieb auch als Ortsoberer bestehen, sodass er immer wusste, was die Trainer und ihre Sportlerinnen und Sportler leisteten.