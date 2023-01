Ladenburg. (stu) Am 18. Juni wird in Mannheim ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Vergangene Woche gab Thorsten Riehle von der SPD offiziell seine Kandidatur bekannt. Was die meisten nicht wissen: Der 52-Jährige stammt aus der Römerstadt. Die ist für Bürgermeister-Kandidaten offensichtlich ein gutes Pflaster, was auch die Wahl von Achim Weitz zum Bürgermeister von Heddesheim im vergangenen Jahr zeigte – der stammt nämlich ebenfalls aus Ladenburg.

Gleich nachdem der amtierende Oberbürgermeister (OB) von Mannheim, Peter Kurz (SPD), seinen Rückzug angekündigt hatte, begann die Gerüchteküche zu brodeln. Im Gespräch war zuerst der hiesige Bürgermeister Stefan Schmutz, der auch in Mannheimer SPD-Kreisen als möglicher OB-Kandidat gehandelt wurde. Schmutz dementierte mehrfach und bekräftigte, dass er sich in Ladenburg wohlfühlt. Vom Tisch waren die Spekulationen aber erst mit der Bewerbung von Riehle.

In Ladenburg geboren ist dieser eigentlich nicht. Das lag aber nur daran, dass es trotz der vorhandenen Wöchnerinnenstation für die meisten Familien "normal war, in Mannheim oder Heidelberg zu entbinden", wie Riehles Mutter Doris auf RNZ-Anfrage erklärte. Sein Elternhaus steht aber in der beschaulichen Straße "Am Seilergraben", weshalb er getrost als "Ladeberjer" bezeichnet werden kann. Hier ging der Sohn von Doris und Gerd Riehle, der beim FV 03 ein bekannter Kicker war, auch in den Kindergarten, in die Grundschule und machte seine Mittlere Reife an der Merian-Realschule.

Schon früh begann er, sich künstlerisch zu betätigen. Er war Mitglied des Kinderchors des Liederkranzes und eine Stütze des Schulchors der Realschule. Nach seinem abgebrochenen Studium der Betriebswirtschaftslehre, Politologie und Erziehungswissenschaften an der Uni Mannheim, wurde er bei der Schwetzinger Zeitung zum Redakteur ausgebildet.

Seine große Leidenschaft blieb aber die Kultur. Als Mitproduzent des Musicals "Human Pacific" stand er sogar zusammen mit dem damals noch unbekannten Xavier Naidoo auf der Bühne. Als Geschäftsführer des Mannheimer Veranstaltungshauses Capitol ging er ab 1998 wieder neue Wege. Riehle verließ Ladenburg 1992 und zog aus beruflichen Gründen nach Seckenheim. Heute lebt er mit seinem Mann Markus Schwarz-Riehle in Rheinau.

Seine politische Karriere startete 2014, als Riehle für die SPD in den Mannheimer Gemeinderat gewählt wurde, wo er seit 2020 Fraktionssprecher ist. Der SPD-Kreisvorstand sprach sich einstimmig für ihn als Kandidaten aus, nachdem er seine Bewerbung eingereicht hatte – was als wichtiger Vertrauensvorschuss zu sehen ist. Es ist also gut möglich, dass ein Ladenburger neuer Oberbürgermeister von Mannheim wird. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg, und wer die Kandidaten für CDU und Grüne werden, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht fest.