> Ladenburg: Die Stadt rechnet mit leichten Überschwemmungen im Bereich von Neckarwiese und Neckarstraße: "Von der Fähranlegestelle bis zum Schwimmbad muss dann eventuell der Weg gesperrt werden", schätzte Hoffmann. In Ladenburg ...

Im Falle eines Falles werde man über das Flutinformations- und Warnsystem (FLIWAS) rechtzeitig alarmiert: "Dann haben wir einen Notfallplan. Wir hoffen aber, dass wir ihn nicht brauchen", so die Stabsstellenleiterin.

Bei diesen Ständen könnten auch die Spazierwege oberhalb der Fähre in Neckarhausen oder Feldwege beim steinernen Tisch in Edingen überflutet werden. Bis Straßen gesperrt werden müssten und damit die Infrastruktur beeinträchtigt würde, müssten die Pegelstände aber "über 4,16 Meter steigen", sagte Crebert. Damit rechne man nicht. "Wir kennen uns mit dem Thema gut aus, und wir erwarten ein ganz normales Winterhochwasser", berichtete sie.

> Edingen-Neckarhausen: Die Gemeinde ist für den Fährbetrieb zuständig, der schnell durch Hochwasser beeinträchtigt wird: "Ab einem Wasserstand von 2,40 Metern wird es kritisch, ab 2,50 Metern ist Schluss", so Crebert. Das kann auch an diesem Wochenende passieren, prognostizierte Crebert, sodass die Fähre ihren Betrieb einstellen würde. Damit die Kette nicht reißt, werde diese ab 2,45 Metern gesenkt.

Ähnlich gelassen reagierte man auch in Ladenburg: "Wir schätzen die Lage unbedenklich ein", so Stadtsprecherin Nicole Hoffmann. Ausschlaggebend für ihre Einschätzungen sind Meldungen über Wasserstände aus Gundelsheim und Heidelberg, an denen sich beide Rathäuser orientieren. Dort wird ein Wasserpegel von bis zu drei Metern erwartet – normal sind zwei.

Die Verwaltungen von Edingen-Neckarhausen und Ladenburg, die in der Vergangenheit schon häufiger mit Überflutungen zu kämpfen hatten, sind entspannt: "Wir sind unbesorgt", sagte Thea-Patricia Crebert, die unter anderem die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Doppelgemeinde leitet.

Edingen-Neckarhausen/Ladenburg. (max) Die milden Temperaturen führen am Wochenende wahrscheinlich zu einem Ereignis, das sonst erst im Frühling zu befürchten ist: Hochwasser. Anhaltender Regen soll laut Hochwasser-Vorhersage-Zentrale die Pegelstände zum Montag empfindlich steigen lassen.

Auch in Ladenburg erwartet man nichts Ungewöhnliches. Vorteilhaft sei, dass man bei einer "gewissen Überschreitung der Pegelstände in Gundelsheim" durch die Rettungsleitstelle mit zwei Tagen Vorlauf gewarnt würde, was genug Vorbereitungszeit sei.

Bei der Ausarbeitung eines Krisenhandbuchs habe man sich auch mit verschiedenen Hochwasserszenarien beschäftigt, erklärte die Stadtsprecherin. Dabei seien passende Notfalleinsatzpläne entstanden.

Wie in Edingen-Neckarhausen nimmt auch ein Arbeitskreis der Stadt Ladenburg an Trainingsmaßnahmen teil, die von Krisenexperten des Energieversorgers EnBw angeboten werden.