Von Axel Sturm

Ladenburg. In einer Sondersitzung am Montag wurde am Ratstisch bis kurz vor Mitternacht über die 31 Anträge der Gemeinderatsfraktionen zum Haushalt diskutiert. Auffallend war, dass sich die unterschiedlichsten "Antragskoalitionen" bildeten. Die Anträge wurden in der Vergangenheit meist von den einzelnen Fraktionen eingebracht.

Ladenburg wird 2023