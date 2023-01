Weingenießer kommen am 1. April bei der "Winefusion" auf dem Gutshof auf ihre Kosten. In der Spargelzeit lädt die ASV-Ringerabteilung am 28. April zum Spargelfest ins Pumpwerk ein.

Ein Kulturhöhepunkt im Frühjahr ist das Konzert des Schriesheimer Kammerorchesters am 11. März, dessen Erlös den Freunden Ugandas zugutekommt. Den Schlusspunkt im März setzt die städtische Musikschule, die am 26. zu ihrem Frühjahrskonzert einlädt.

Im Februar werden normalerweise die Höhepunkte der Fastnacht gefeiert. Nicht so in Ladenburg, denn die "Ladeberger Ratze" haben nur einen Kinder-Faschingsnachmittag am 11. Februar auf dem Plan. Erstmals findet am 25. und 26. Februar ein Design-Festival auf dem Ladenburger Gutshof am Rosenhof statt.

Mit dem Feuerwehrball am heutigen Samstag, der nach einer dreijährigen Pause wieder stattfindet, wird die Ballsaison um 19 Uhr in der Lobdengauhalle eröffnet. Der Kunstverein, der im vergangenen Jahr sein zehnjähriges Bestehen feierte, eröffnet die Kultursaison mit einer Ausstellung des Zeichners Albrecht Rissler am 25. Januar. Das vielseitige Musikprogramm im Kettenheimer Hof beginnt am 28. Januar mit einem Konzert der deutsch-französischen Band Trilogie, die Jazz-Musik von Django Reinhardt präsentiert.

Ladenburg. Der Kalender für das Veranstaltungsjahr 2023 in Ladenburg kann pünktlich zum Stadtempfang am Sonntag, dem Antoniustag, verteilt werden. Die Mediengestalterinnen Sandra und Rita Weik fragten bei allen Ladenburger Vereinen die anstehenden Termine ab, gestalteten die handliche Broschüre und gaben sie in den Druck. Heraus kam ein schöner Kalender für alle Interessierten. Wirkliche Neuheiten sucht man allerdings vergebens, wie der Überblick der RNZ über die größten Veranstaltungen zeigt.

Von Axel Sturm

Ladenburg. Der Kalender für das Veranstaltungsjahr 2023 in Ladenburg kann pünktlich zum Stadtempfang am Sonntag, dem Antoniustag, verteilt werden. Die Mediengestalterinnen Sandra und Rita Weik fragten bei allen Ladenburger Vereinen die anstehenden Termine ab, gestalteten die handliche Broschüre und gaben sie in den Druck. Heraus kam ein schöner Kalender für alle Interessierten. Wirkliche Neuheiten sucht man allerdings vergebens, wie der Überblick der RNZ über die größten Veranstaltungen zeigt.

Stefan Schmutz dankt in seinem Vorwort besonders den Vereinen, Institutionen, Initiativen und Verbänden: "Die Strahlkraft mancher Veranstaltungen reicht weit über die Metropolregion hinaus", meint der Bürgermeister, der selbst aktiv beim Drachenboot-Festival (7. bis 9. Juli), beim Römerman (22. Juli) und beim Altstadtfest (9. bis 10. September) dabei ist.

Mit dem Feuerwehrball am heutigen Samstag, der nach einer dreijährigen Pause wieder stattfindet, wird die Ballsaison um 19 Uhr in der Lobdengauhalle eröffnet. Der Kunstverein, der im vergangenen Jahr sein zehnjähriges Bestehen feierte, eröffnet die Kultursaison mit einer Ausstellung des Zeichners Albrecht Rissler am 25. Januar. Das vielseitige Musikprogramm im Kettenheimer Hof beginnt am 28. Januar mit einem Konzert der deutsch-französischen Band Trilogie, die Jazz-Musik von Django Reinhardt präsentiert.

Beim Sommertagszug wird ein Schneemann verbrannt, 2022 auch ein Corona-Virus. Foto: Sturm

Im Februar werden normalerweise die Höhepunkte der Fastnacht gefeiert. Nicht so in Ladenburg, denn die "Ladeberger Ratze" haben nur einen Kinder-Faschingsnachmittag am 11. Februar auf dem Plan. Erstmals findet am 25. und 26. Februar ein Design-Festival auf dem Ladenburger Gutshof am Rosenhof statt.

Ein Kulturhöhepunkt im Frühjahr ist das Konzert des Schriesheimer Kammerorchesters am 11. März, dessen Erlös den Freunden Ugandas zugutekommt. Den Schlusspunkt im März setzt die städtische Musikschule, die am 26. zu ihrem Frühjahrskonzert einlädt.

Weingenießer kommen am 1. April bei der "Winefusion" auf dem Gutshof auf ihre Kosten. In der Spargelzeit lädt die ASV-Ringerabteilung am 28. April zum Spargelfest ins Pumpwerk ein.

Der Gewerkschaftsbund organisiert am 1. Mai eine Kundgebung im Waldpark. Im Glashaus am Waldpark kann am 5. Mai das Aktions-Musik-Theater Berlin begrüßt werden. Die ASV-Ringer organisieren am 5. und 6. Mai die Deutschen Schüler-Meisterschaften. Tradition hat auch das Corvette-Treffen, das am 7. Mai auf der Fährwiese stattfinden wird. Die Stadtkapelle hofft am 13. Mai auf eine ausverkaufte Lobdengauhalle, und am 14. Mai kommen Kleinkunstfans in der evangelischen Kirchengemeinde auf ihre Kosten, wenn Arnim Töpel sein Jubiläumsprogramm präsentiert. Viel Abwechslung wird am 21. Mai beim internationalen Museumstag am Lobdengau-Museum geboten.

Das große Springturnier des Pferdesportvereins Heidelberg-Ladenburg, findet vom 1. bis 4. Juni auf der Anlage im Kirchfeld statt. Die Sundowner-Reihe der Stadt Ladenburg beginnt am 13. Juni auf der Festwiese. Die Mitgliederausstellung des Kunstvereins ist am 23. und 24. Juni geplant, und die Türkisch-Islamische Gemeinde zu Ladenburg lädt zum Sommerfest am 24. und 25. Juni ein. Die Ladenburger Literaturtage "Vielerorts" beginnen am 29. Juni und enden am 2. Juli.

Ringer aus ganz Deutschland sind am 8. und 9. Juli beim ASV-Römercup in Ladenburg zu Gast. Immer schwungvoll sind die Konzerte des Liederkranzes im Schulhof. Eines davon findet in diesem Jahr am 23. Juli statt. Sehr beliebt ist auch die Altstadt-Serenade der Dilsberger Kantorei, die am 30. Juli im Terminkalender steht.

Im August gibt es lediglich einen Termin: die Kerwe, die von 12. bis 14. August im kleinen Rahmen gefeiert wird. Dafür ist im September wieder mehr los, wenn die Ladenburger am 9. und 10. ihr Altstadtfest feiern. Schon am 7. September findet das Jubiläumsfest des Garango-Vereins statt, der die 40-jährige Partnerschaft hochleben lässt. Vom 22. bis 24. September trifft sich die evangelische Jugend Baden in Ladenburg. Am 24. ist außerdem der Tag der offenen Tür der Feuerwehr fest gebucht.

Am 19. Oktober beginnt das Internationale Filmfestival WALA. Im November steht unter anderem der Hunde-Weihnachtsmarkt am 25. November fest.

Die Adventstermine werden mit der Eröffnung des Weihnachtsmarkts der Stadt am 1. Dezember eingeläutet. Einen weiteren Weihnachtsmarkt gibt es auch im Carl-Benz-Automuseum am 9. und 10. Dezember. Mit dem Silvesterlauf des FV03 wird das Veranstaltungsjahr am 31. Dezember sportlich beendet.

Info: Der vollständige Kalender kann auch unter www.ladenburg.de abgerufen werden.