Axel Sturm

Ladenburg. Vor über 20 Jahren zog Helmut Raab mit seiner Familie in ein neues Einfamilienhaus in der Altstadt, wo sie sich sofort wohlfühlten. Mittlerweile sind die Kinder aus dem Haus, und Raab wohnt mit seiner Frau alleine dort. Zufrieden sind sie in der Eintrachtgasse nach wie vor: "Die Lebensqualität in der Stadt ist hoch. Wir fühlen uns hier heimisch", sagt