Dieser beinhaltet eine theoretische und eine praktische Prüfung. "Die Teilnahme an dem Kurs ist kein Hexenwerk. Wer den theoretischen Teil nicht besteht, wird allerdings für den Praxisteil nicht zugelassen", berichtete Geider im Gespräch mit der RNZ. In der theoretischen Prüfung werden Kenntnisse über gesetzliche Vorgaben und Pflichten zum Hund abgefragt. Auch müssen Kenntnisse über die Bedürfnisse der Tiere vorhanden sein, um eine ...

In Ladenburg gibt es nach Auskunft des Ordnungsamts derzeit 717 Hunde – davon 41 Zweithunde. 108 Euro werden in Ladenburg jährlich verlangt, wenn ein Hund beim Ordnungsamt angemeldet wird. Der Trend geht allerdings zum Zweithund, und für den zweiten und jeden weiteren Vierbeiner müssen jeweils 216 Euro gezahlt werden, sodass die Gebühr für ein Hundepaar 324 Euro im Jahr beträgt. Diese Summe können sich die Besitzer der Fellnasen nun zwei Jahre lang sparen, wenn ein Hundeführerschein vorgelegt wird.

Profitieren sollen in Ladenburg jedoch alle Hundebesitzer, und daher schlug die Sozialdemokratin in einer SPD-Vorstandssitzung vor, auch hier das Ablegen eines Hundeführerscheins zu belohnen. Herrchen und Frauchen, die einen solchen Führerschein vorlegen können, sollen zwei Jahre von der Hundesteuer befreit werden, so der Vorschlag, der unter anderem in Darmstadt und Mannheim schon in die Praxis umgesetzt wurde. Die SPD-Fraktion brachte diesen Vorschlag schon vor zwei Jahren bei den Etatberatungen ein – fand aber damals keine Mehrheit. Der zweite Versuch hatte Erfolg, sodass nun auch in Ladenburg Nägel mit Köpfen gemacht wurden beziehungsweise Hundeführerscheine möglich sind.

Von Axel Sturm

Ladenburg. Uta Gember ist das Wohlergehen von Tieren ein Anliegen. Neben ihrer Mitgliedschaft in der SPD-Ortsgruppe ist sie auch Vorstandsmitglied des Vereins "Aktion Bully", der sich mit französischen Bulldoggen beschäftigt und unterstützt aktiv den Tierschutzverein Weinheim. Ihre Leidenschaft gehört den Hunden, insbesondere eben den französischen Bulldoggen, wovon ihre Hündin Cora nur profitieren kann.

Eine erste Informationsveranstaltung zum Erwerb der Urkunde findet am 4. März im Waldpark statt. Auch Bürgermeister Stefan Schmutz wird bei dem Treffen dabei sein. Für die Ausbildung konnten die erfahrenen Hundetrainer Karin und Dieter Geider aus Rimbach gewonnen werden, die dort eine Hundeschule betreiben.

Es wird auch geprüft, wie der eigene Hund auf andere reagiert. Das Anbellen von fremden Vierbeinern oder von Fußgängern kommt bei einem gut erzogenen Tier nicht vor. Allerdings sei nicht der Hund der Übeltäter, wenn er jemanden ankläfft: "Für die Erziehung ist nun mal der Halter verantwortlich", meint Gember, die von der Lernfähigkeit der Tiere überzeugt ist. Es sei kein Versagen, wenn man die Hilfe eines Hundetrainers in Anspruch nehme, meint Dieter Geider. "Einen Hund muss man im Alltag sicher unter Kontrolle haben, denn er darf weder Menschen erschrecken noch andere gefährden", bringt er es auf den Punkt.

"Hundeerziehung ist Menschenerziehung", sagt auch Gember, die das Problem der Hinterlassenschaften der Tiere ebenfalls auf dem Schirm hat. "Selbstverständlich muss der Halter die Hinterlassenschaften mitnehmen und auch korrekt entsorgen". Sie habe festgestellt, dass Ausreden in Ladenburg nicht gerechtfertigt seien. "In unserer Stadt gibt es genug Mülleimer – allein im Bereich des Waldparks sind fünf Kotbeutelspender und Mülleimer vorhanden", so die Hundefreundin. Das Experten-Trio hofft, dass möglichste viele Halter das Angebot annehmen. Ziel sei es, alltagstaugliche Hunde zu erziehen, die Menschen und anderen Hunden Freude bereiten.

Man muss jedoch nicht unbedingt einen Führerschein ablegen, um in den Genuss der Gebührenfreiheit zu kommen. In einem Hundeverein können der Halter und sein Liebling eine Begleithundeprüfung ablegen. Diese Möglichkeit sei allerdings zeitintensiver im Vergleich zum Führerschein. Außerdem müsse man Mitglied in einem solchen Verein sein, erklärte Gember.

Info: Die kostenlose Infoveranstaltung findet am Samstag, 4. März, um 14.30 Uhr vor dem Waldpark-Haus statt. Halter ab 18 Jahren sind für die Prüfung teilnahmeberechtigt. Der Hund muss einen Chip tragen, ein Impfpass ist vorzulegen. Der Führerschein selbst kostet 65 Euro.