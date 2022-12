Von Axel Sturm

Ladenburg. Die mögliche Vergabe eines städtischen Grundstücks an den türkisch-islamischen Kulturverein Ladenburg, stößt in Verwaltung und Gemeinderat auf breite Zustimmung. Doch auch Kritik ist zu hören, denn der Verein befindet sich in Trägerschaft des Ditib-Verbandes, der direkt der türkischen Regierung unterstellt ist.

Für den Verein war es eine