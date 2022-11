Zuerst bekam der Verein ein Grundstück in der noch nicht bebauten Südstadt, 1952 dann stellte die Verwaltung eine Fläche an der Heddesheimer Straße zur Verfügung. Die Mitglieder ärgerten sich zwar über die lange Anfahrt dorthin, nahmen den Vertrag aber an. Allerdings schrumpfte die Mitgliederzahl von 240 auf 160. Um den Acker dort in ...

Weitere entstanden an der Bahnlinie im Bereich der Wallstadter Straße. 1936 wurde die heutige Neckarwiese für das Kleingartenwesen genutzt und 1942 wurden mehrere Garten-Parzellen an der Weinheimer Straße angelegt. Was alle Kleingartenbetreiber einte, war das Anliegen, ihre Familien mit Lebensmittel zu versorgen. "Gemeinsam seid ihr stärker", motivierte der Ladenburger Adam Hirt die Gartenfreunde, einen neuen Verein zu gründen. Und so trafen sich 34 Parzellenbetreiber im September 1947 im Gasthof "Zum Martinstor", um den Ladenburger Kleingartenverein zu gründen. Erster Vorsitzender wurde Johann Hütter.

Heute sind die Gärten aus anderen Gründen beliebt. Erholung, Rückzugsorte und Geselligkeit stünden nun im Vordergrund, sagt der Vorsitzende im Gespräch mit der RNZ. "In den zwei Anlagen im Aufeld und am Heddesheimer Weg gehen Menschen aus über zehn unterschiedlichen Ländern ihrem Hobby nach", sagt Weygold nicht ohne Stolz. Auch Gunter Erbe, der den Verein von 1991 bis 1999 führte, hob beim 50. Jubiläum 1997 den Integrationsfaktor hervor. Sein Erbe war es auch, dass der Kleingartenverein das Hobby für junge Familien interessant machte. Der Generationenwechsel ist gelungen.

Ladenburg. Mit einem Festabend in der Lobdengauhalle feiert der Ladenburger Kleingartenverein am 5. November sein 75-jähriges Bestehen. Der derzeitige Vorsitzende Jürgen Weygold blickt beim Festakt sicher auch auf die Anfangsjahre zurück, die eng mit den sozialen Missständen der Industrialisierung im 19. Jahrhundert verbunden waren. Beengte Wohnverhältnisse in den Städten, Armut und Mangelernährung waren dringende Probleme. Wer einen Kleingarten besaß, konnte nicht nur in die Natur fliehen, sondern sich und die Familie auch mit Nahrung versorgen.

Von Axel Sturm

Ladenburg. Mit einem Festabend in der Lobdengauhalle feiert der Ladenburger Kleingartenverein am 5. November sein 75-jähriges Bestehen. Der derzeitige Vorsitzende Jürgen Weygold blickt beim Festakt sicher auch auf die Anfangsjahre zurück, die eng mit den sozialen Missständen der Industrialisierung im 19. Jahrhundert verbunden waren. Beengte Wohnverhältnisse in den Städten, Armut und Mangelernährung waren dringende Probleme. Wer einen Kleingarten besaß, konnte nicht nur in die Natur fliehen, sondern sich und die Familie auch mit Nahrung versorgen.

Heute sind die Gärten aus anderen Gründen beliebt. Erholung, Rückzugsorte und Geselligkeit stünden nun im Vordergrund, sagt der Vorsitzende im Gespräch mit der RNZ. "In den zwei Anlagen im Aufeld und am Heddesheimer Weg gehen Menschen aus über zehn unterschiedlichen Ländern ihrem Hobby nach", sagt Weygold nicht ohne Stolz. Auch Gunter Erbe, der den Verein von 1991 bis 1999 führte, hob beim 50. Jubiläum 1997 den Integrationsfaktor hervor. Sein Erbe war es auch, dass der Kleingartenverein das Hobby für junge Familien interessant machte. Der Generationenwechsel ist gelungen.

Jürgen Weygold. Foto: Sturm

Obwohl sich die "Schrebergarten-Bewegung" um 1850 ausbreitete, nahmen die Ladenburger erst später davon Kenntnis. Der ländliche Charakter der Römerstadt machte die Idee, Kleingärten zur Lebensmittelversorgung zu bewirtschaften eigentlich überflüssig. Das änderte sich mit dem Ersten Weltkrieg, denn Krieg, Inflation, Arbeitslosigkeit und Hunger bestimmten den Lebensalltag der Menschen. Die ersten zusammenhängenden Gärten wurden am Rindweg 1919 angelegt.

Weitere entstanden an der Bahnlinie im Bereich der Wallstadter Straße. 1936 wurde die heutige Neckarwiese für das Kleingartenwesen genutzt und 1942 wurden mehrere Garten-Parzellen an der Weinheimer Straße angelegt. Was alle Kleingartenbetreiber einte, war das Anliegen, ihre Familien mit Lebensmittel zu versorgen. "Gemeinsam seid ihr stärker", motivierte der Ladenburger Adam Hirt die Gartenfreunde, einen neuen Verein zu gründen. Und so trafen sich 34 Parzellenbetreiber im September 1947 im Gasthof "Zum Martinstor", um den Ladenburger Kleingartenverein zu gründen. Erster Vorsitzender wurde Johann Hütter.

Zuerst bekam der Verein ein Grundstück in der noch nicht bebauten Südstadt, 1952 dann stellte die Verwaltung eine Fläche an der Heddesheimer Straße zur Verfügung. Die Mitglieder ärgerten sich zwar über die lange Anfahrt dorthin, nahmen den Vertrag aber an. Allerdings schrumpfte die Mitgliederzahl von 240 auf 160. Um den Acker dort in nutzbares Gartenland zu verwandeln, brauchte es enorme Anstrengungen. 50 gemeinnützige Pflichtstunden pro Jahr mussten die Mitglieder leisten. Sie bauten ein Vereinshaus, und in der zehnjährigen Vorstandsära das stadtbekannten Polizisten Johann Kunz, den man im Ort "Kunze-Babbe" nannte, entstand beispielsweise der große Abenteuerspielplatz. Sieben Jahre (1975-1982) trug Karl Schmitt die Verantwortung im Kleingartenverein. In seiner Amtszeit wurde die Garten-Anlage Aufeld geplant und umgesetzt, in der Weststadt entstanden 30 Parzellen. Die Verwaltung förderte das mit 150.000 DM.

Als besonders erfolgreich geht die Ära von Gunter Erbe in die Vereinsgeschichte ein, der unter anderem die Vereinspartnerschaft mit dem Kleingartenverein Kirschbaum bei Chemnitz ins Leben rief. Erbe setzte die störungsanfällige Wasserversorgung auf die Tagesordnung. Dieses Thema hatten aber auch seine Nachfolger Birgit Bierlein (1999-2000), Jürgen Busch (2000-2008), Ferdi Abbate (2008-2015), Jürgen Breitbarth (2015-2018) und Jürgen Weygold (ab 2018) auf dem Schirm. Kulturell tat sich im Kleingartenverein in den vergangenen 75 Jahren ebenfalls viel. Pflichttermine waren die regelmäßigen Teilnahmen am Sommertagszug und am Altstadtfest. Legendär waren in den 1970er und 1980er-Jahre die Gartenfeste am Heddesheimer Weg. Und auch an die jüngsten Kleingartenfans wurde gedacht. Der Verein beteiligte sich an den Ferienspielen der Stadt, und die "Osternestersuche" ist bis heute eine beliebte Veranstaltung.

Ein weniger schönes Kapitel in der Geschichte des Kleingartenvereins ist die Auflösung der Anlage im Weinheimer Weg. Wegen der Nordstadtbebauung mussten 2019 um die 30 Gartenfreunde ihre Parzellen aufgeben. 20 Mitglieder gaben ihre Leidenschaft ganz auf – zehn Gartenfreunde nahmen das Angebot der Stadt Ladenburg an, in der erweiterten Aufeld-Anlage einen neuen Kleingarten zu pachten.