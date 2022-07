Von Axel Sturm

Ladenburg. Mit der Sundowner-Reihe in Ladenburg hat die Marketingchefin der Stadt, Petra Liebig, voll ins Schwarze getroffen. Auch die zweite Veranstaltung mit DJane Simoné und Saxofonistin Michelle Labonte auf der Festwiese war ein voller Erfolg. "Ich kenne die beiden Künstlerinnen, die für gepflegte Unterhaltung stehen, schon lange", berichtete Liebig. "Gezittert" habe sie nur beim Blick auf die Wettervorhersage. "Jetzt bin ich aber ganz entspannt", sagte Liebig am Donnerstagabend der RNZ, als ihr die Abendsonne ins Gesicht schien.

Ihr ist es wichtig, dass die Veranstaltungsreihe die verschiedensten Stilrichtungen bedient. Waren zum Auftakt bekannte Pop- und Rocksongs zu hören, so stellte sich nun mit DJane Simoné eine der angesagtesten deutschen House- und Mixed-Music-DJs auf der Festwiese vor. Die Liebe zur elektronischen Tanzmusik entdeckte die Heidelbergerin früh. Schon als Kind experimentierte sie auf ihrer ersten DJ-Ausrüstung und wurde für Privatpartys gebucht. Das Feld der DJ-Housemusik wollte die selbstbewusste junge Frau nicht der "männlichen Konkurrenz" überlassen. Das war eine gute Entscheidung, fand Liebig.

Waren beim Sundowner-Event gut drauf: DJane Simoné und Saxofonistin Michelle Labonte. Foto: Sturm

Ihr Ausnahmekönnen zeigte auf der Festwiese auch Saxofonistin Michelle Labonte. "Was für eine tolle Atmosphäre – hier muss man sich einfach wohlfühlen", sagte die Berufsmusikerin aus der Eifel, die an der Frankfurter Musikwerkstatt Instrumentenpädagogik für Jazz- und Popmusik studiert hat. Sie kann bereits 20 Jahre Bühnenerfahrung vorweisen und ist nun froh, dass die Corona-Leidenszeit beendet ist.

In der Coronapause erstellte die vielseitige Künstlerin ein Programm aus Kinderliedern, das in den nächsten Wochen präsentiert wird. "Ansonsten spiele ich überwiegend im Funk- und Soul-Bereich, liebe aber auch House, R ’n’ B und Hip-Hop. Alles, was groovt, macht mir Spaß", erzählte Labonte der RNZ in einer Pause.

Als die zufällig vorbeikommende Altstadträtin und Kulturexpertin Ilse Schummer auf die Festwiese blickte, war sie begeistert: "Die Menschen sehnen sich nach solchen Veranstaltungen." In Tanzlaune war die Bürgermeister-Familie: Die Kinder Anna und Tim sind zweifelsohne Rhythmus-Talente. Sie tanzten mit ihrer Mutter Katja am Rand der Bühne, während Stefan Schmutz in Sachen "Bürger-Gespräche" auf der Festwiese unterwegs war. "Ich bin sehr zufrieden, wie sich die Sundowner-Reihe entwickelt", meinte Schmutz. Er sprach seiner Marketing-Mitarbeiterin ein großes Lob aus.

Kathrin und Friedemann Haschler (li.) sowie Karola und Jochen Liebrich genossen mitgebrachte Rohkost. Foto: Sturm

Beste Stimmung herrschte auch auf der Decke von vier Genussmenschen. ...