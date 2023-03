Ladenburg. (stu) Weil sich der Bürgermeister auf einer Dienstreise in den USA befindet, um dort die Ladenburg-Ausstellung im Jüdischen Museum Houston zu eröffnen, wurde die Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) von seinem Stellvertreter Günter Bläß geleitet.

Und der stellte am Mittwochabend gleich mal einen neuen Rekord auf. In knapp 20 Minuten waren die neun Tagesordnungspunkt im öffentlichen Sitzungsteil abgearbeitet, was Bläß selbst verwundert zur Kenntnis nahm. "Liegt das an mir oder an der unproblematischen Tagesordnung?", fragte der Stellvertreter.

Drei Themen schnitt Bläß unter dem Punkt "Bericht des Bürgermeisters" an, die ihm Schmutz in die "Vortragsmappe"gelegt hatte. Und eine der Mitteilungen hatte es in sich, wie auch Stadtbaumeister Andre Rehmsmeier bestätigte. In den letzten Wochen hätten zahlreiche Bürger im Rathaus angerufen, weil in der Weststadt viele Bäume gefällt wurden. Die Entfernung der teilweise wertvollen Bäume beauftragte das Regierungspräsidium, denn im Herbst wird mit dem Bau der Wirtschaftswegbrücke der L 597 begonnen.

Während die Fällarbeiten, die am 1. März wegen der dann beginnenden Brutzeit beendet sein mussten, auf Verständnis stießen, wurde die Auswahl des Platzes für die Baustellen-Einrichtung von den TA-Mitgliedern kritisiert. Die Fläche, auf der das Bauleiterbüro und Maschinen abgestellt werden sowie der Erdaushub zwischengelagert werden soll, ist nämlich als Ausgleichsfläche für die Straßenbauarbeiten vorgesehen.

Das dort anzulegende Biotop soll die Natur gewissermaßen für die Versiegelung von Flächen entschädigen; daher schreibt der Gesetzgeber vor, dass sogenannte Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden müssen.

Dass die Baustelle auf dem zukünftigen Biotop-Areal eingerichtet wird, bezeichnete Stadtrat Max Keller (Grüne) als "sehr unglücklich". "Da hätte sich das Regierungspräsidium mehr Mühe bei der Suche nach einer besseren Fläche geben sollen", findet der Stadtrat.

Welch negative Folgen eine Baustelleneinrichtung an einer Straße haben können, zeigte sich im vergangenen Jahr an der Autobahn 5, wo sogar erntebereites Getreide von den Baggern platt gemacht wurde.