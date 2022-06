Wie alles begann? "Die ersten Dokumente im Vereinsarchiv lassen sich auf das Jahr 1923 datieren und einer Ehrenurkunde lässt sich entnehmen, dass der Verein im Jahr 1921 in Mingolsheim gegründet wurde", erklärt Leitzig. Fortan widmete sich der Verein der Kleintierzucht, welche sowohl Tierliebe als auch landwirtschaftliche Aspekte miteinander verband. In den 1930er- Jahren hatte sich der Verein wieder aufgelöst und wurde erst 1957 wieder aktiviert. Durch die Eintragung in den "Bund deutscher Rassegeflügelzüchter" feierte er damals das Comeback, so steht es in der Vereinschronik. An der Spitze des Kleintierzuchtvereins stand ab dem Jahre 1960 Hubert Schuhmacher.

Bad Schönborn-Mingolsheim. Das Konzert am Samstag, 18. Juni mit der weithin bekannten Formation "Funcoustic" ist der Auftakt zu den Feierlichkeiten " 60 Jahre Kleintierpark Bad Schönborn ". Das eigentliche Festwochenende geht am 2. und 3. Juli über die Bühne und soll dem Anlass entsprechend der Höhepunkt im Vereinsjahr werden, wie von Maximilian Leitzig zu erfahren war. Der Vorsitzende des Fördervereins zur Unterstützung des Tierparks teilt zudem mit, dass zeitgleich auch der 20. Geburtstag des Trägervereins gefeiert wird.

Von Hans-Joachim Of

"Neben den bekannten Tierschauen erwuchs im Verein jedoch immer mehr die Idee, einen Vogel- und Naturschutzpark im Kurort zu errichten", weiß Maximilian Leitzig. Man begann ab 1962 mit dem Erwerb von Grundstücken im Gewann Zeilwiese und baute erste, kleinere Vereinsgebäude mit Stallungen und Gehegen. In den 1970er und 80er Jahren etablierte sich das Vogel- und Naturschutzgebiet des Kleintierzucht- und Vogelliebhaber-Vereins zu einem beliebten Ausflugsziel.

Die Anlage trug fortan den Namen "Kleintierpark". Die Haltung von heimischen Nutztieren wie Ziegen, Schafen und Geflügel sollte dabei im Vordergrund. Der Kleintierzuchtverein war nun Betreiber des Parks. Anfang der 1980er-Jahre erwarb man einige Grundstücke im Tierpark, um dort ein Vereinshaus aufzubauen. Der Verein verzeichnete Ende der 1980er nur noch wenige Mitglieder. Oft war es nur Hubert Schuhmacher, der sich seinem Lebenswerk widmete und für die Fütterung der Tiere sowie die Unterhaltung des Parks sorgte.

Anfang der 1990er erfuhr Schuhmacher Unterstützung von Tierfreund Franz Leitzig, dem es in der Folgezeit gelang, zusammen mit dem Kur- und Verkehrsverein freiwillige Helfer für den Dauereinsatz zu mobilisieren, um die Parkanlage auf Vordermann zu bringen. Im Februar 1996 überschattete ein trauriges Ereignis den Tierpark, als Gründer Hubert Schuhmacher, der die komplette Freizeit mit "seinen Tieren" verbrachte, im Alter von 69 Jahren verstarb und sich der Verein quasi auflöste.

Im April 2002 versammelten sich dann rund 30 Tierfreunde in der "Hubertusklause im Kleintierpark" zur Gründungsversammlung eines neuen Betreibervereins für den Tierpark. Leitzig: "Dessen Aufgaben sollten die Pflege, Erhaltung und der Ausbau des Tierparks sowie die Versorgung der Parkbewohner sein." Damit sei ein wichtiger Grundstein zur Erhaltung des Tierparks gelegt worden. In den vergangenen 20 Jahren etablierte Vorsitzender Franz Leitzig wichtige Veranstaltungen im Jahreskalender, so wie den "Gruschd- und Krempelmarkt", den Gottesdienst im Park oder den Weihnachtsmarkt. Auch die Tradition der Ostermärkte wurde wieder aufgenommen.

Unter Leitzigs Regie wurden eine Vielzahl an Maßnahmen betrieben. Im Jahre 2018 gründete man den "Förderverein des Kleintierparks", der diesen finanziell unterstützen soll. Alle Infos unter: www.kleintierpark-mingolsheim.com.