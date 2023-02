Dieser, als "Dirk Dösbaddel von der Waterkant" auftretend, hatte sich entsprechend gekleidet. Quergestreiftes Outfit, eine verwegene Mütze obendrauf und auch die obligatorische gelbe Regenjacke durfte nicht fehlen. Sein Vortrag, im Dialekt aus den nördlichen Gefilden der Republik gehalten, begann er standesgemäß mit einem "Moin, Moin", ehe er über seine Erfahrungen als Neuankömmling in der Kurpfalz berichtete. Es war eine Mischung aus Schalk und Verwunderung über bestimmte Eigenarten in der Region, beginnend von für ihn unverständlichen Bezeichnungen beim Essen (Krummbeere für ...

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Es war fast wie immer: Bei der Prunksitzung der Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß Wiesloch in der Mensa des Ottheinrich-Gymnasiums herrschte von der ersten Minute an beste Stimmung, es wurde fröhlich geschunkelt, mitgesungen und mit Spannung auf das närrische Programm gewartet. Gespickt mit den Darbietungen der verschiedenen Garden, launigen Büttenreden und prächtiger Laune bei den über 220 Gästen war der närrische Erfolg gesichert. Neu, und gleichzeitig eine Premiere für ihn, war der Auftritt von Oberbürgermeister Dirk Elkemann in der Bütt. Die in ihn gesetzten Erwartungen wurden nicht enttäuscht.

Oberbürgermeister Dirk Elkemann hielt eine Büttenrede. Foto: Pfeifer

Begonnen hatte der Klassiker der Fastnachts-Veranstaltungen in der Weinstadt schon vor dem offiziellen Startschuss, wollte sich doch die Narrenschar zunächst kulinarisch fit machen für die anstehenden Stunden. Los ging es dann mit dem Einzug der Garden und des Elferrats – und es gab gleich eine kleine Überraschung in Sachen Moderation. Denn nicht Patrick Reiß, der ansonsten als Sitzungspräsident agiert, schlüpfte in diese Rolle. Da er verhindert war, übernahm das Mikrofon Sofia Keller, die dies souverän und mit viel Begeisterung tat.

Präsident Stefan Wolter begrüßte zahlreiche Ehrengäste, so auch die CDU-Landtagsabgeordnete Christiane Staab, die nach eigenem Bekunden "erstmals auf einer Sitzung in Wiesloch" weilte. Und schnell entstand das Gerücht, sie wolle bei der Elkemann-Büttenrede ein paar Anregungen holen, um dann selbst in Walldorf ähnlich zu agieren. Bühne frei, denn zum Auftakt wirbelte die "Löwengarde" mit viel Schwung über die Bretter, ehe Rathauschef Elkemann seinen großen Auftritt hatte. Von Sofia Keller angekündigt mit: "Alle wollten ihn haben, wir haben ihn bekommen, die schönste Glatze Wieslochs."

Dieser, als "Dirk Dösbaddel von der Waterkant" auftretend, hatte sich entsprechend gekleidet. Quergestreiftes Outfit, eine verwegene Mütze obendrauf und auch die obligatorische gelbe Regenjacke durfte nicht fehlen. Sein Vortrag, im Dialekt aus den nördlichen Gefilden der Republik gehalten, begann er standesgemäß mit einem "Moin, Moin", ehe er über seine Erfahrungen als Neuankömmling in der Kurpfalz berichtete. Es war eine Mischung aus Schalk und Verwunderung über bestimmte Eigenarten in der Region, beginnend von für ihn unverständlichen Bezeichnungen beim Essen (Krummbeere für Kartoffeln). Und auch Weißburgunder zum Spargel entsprach so gar nicht seiner Erwartungshaltung. "Ich habe da auf richtigen Wirkstoff gewartet". Auch seine Erfahrungen als Oberbürgermeister ließ er einfließen, sprach über mehrere Polizeikontrollen auf dem Heimweg, bis ihm letztlich klargemacht wurde, die Beamten würden ihm nun gerne die richtige Ausfahrt aus dem Hoschket-Kreisel zeigen. All dies scheint er unbeschadet überstanden zu haben, denn sein Schlusswort lautete "Ich liebe die Kurpfalz und Wiesloch, auch wenn ich aus einer karnevalistischen Diaspora komme". Stürmischer Beifall folgte und der "Waterkant-Dirk" kam um eine Zugabe nicht herum.

Den "Prosecco-Girls" blieb es vorbehalten, mit ihrem Auftritt als Abba die Laune weiter oben zu halten. Entsprechend der Zeit jener Band waren sie gekleidet, selbst die obligatorischen Stulpen an den Beinen durften nicht fehlen, und sie tanzten zu den Pop-Klassikern der schwedischen Gruppe. Anschließend folgte der Auftritt der Tanzmariechen Lendina Dalloshi und Emilia Breitner. Das Duo bot dabei eine Mischung aus Eleganz und sportlichen Teilen, sie wirbelten und sprangen, sehr zur Begeisterung der Gäste. Gleich danach setzte die Elferratsgarde noch einen darauf, ehe Mathis Förderer und Noah Wittmaier als "Letzte Generation" loslegten. "Wir sind der Überlebenspart für unsere Gesellschaft", ließen sie wissen, anfänglich begleitet durch schrille Töne aus ihren Trillerpfeifen. Einer der beiden Protagonisten musste häufiger seinen Partner mit der Aussage "Ich muss dringend aufs Klo" unterbrechen. Sie philosophierten über das Fehlverhalten ihrer Väter und nahmen sich die vegane Ernährung vor. "Ich bis Secondhand Veganer", so der Klo-Suchende. "Die Kuh isst Gras, und ich esse dann die Kuh". Bei allen Ulk-Einlagen gelang es den beiden Jungs aus Rettigheim jedoch, den notwendigen Klimaschutz immer wieder anzusprechen. Ein Vortrag voller Sarkasmus und Ironie, gewürzt immer wieder mit ernsthaften Passagen.

Die Prunksitzung stand auch unter dem Aushängeschild der KG Blau-Weiß, den Garden. Die Präsidiumsgarde rockte den Saal, die Elferratsgarde beeindruckte als "Glitter Girls", der Nachwuchs, die Löwengarde, kam ebenfalls nochmals mit Hip-Hop auf die Bühne und die "Havana Club Boys", das verrückte Männerballett, durfte ebenfalls nicht fehlen. Das Baronenpaar des befreundeten Karnevalsclubs "Zigeunerinsel" aus Stuttgart ließ die Stimmung dann weiter nach oben schnellen und funktionierte die Prunksitzung schnell zu einer Stehparty um. Der Rosenmontag wurde besungen, ebenso der Vogelbeerbaum. Bei "Sweet Caroline" wurde das Publikum gesanglich mit eingebunden und bei "Schickeria" von der Spider-Murphy-Gang gab es kein Halten mehr.

Verena Krenz und Sascha Wittmaier, beide aus Rettigheim, blieb es vorbehalten, das Finale in der Bütt einzuläuten. Als "Blondes Paar" traten sie und erfüllten dabei alle Klischees, die sich unter dem Stichwort "blond" vereinen. Es war hin und wieder deftig, aber durchaus belehrend. "Die wichtigsten drei Worte in einer Ehe sind ‚Du hast recht‘ rettete sich der Ehemann aus so manch schwierigen Situation.

Das Fazit nach dem furiosen Finale: beste Stimmung, tolle Garden, viel Spaß und auch die "Begleitmusik" von Mr. Happiness alias Andreas Cranen, der für viele Schunkeleinlagen sorgte, trug zum Gelingen des Abends bei, der erst spät endete.