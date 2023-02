Walldorf. (tt) Mit Blick auf die kommende Brutsaison der Haubenlerche und die Allgemeinverfügung zu ihrem Schutz, die zum 1. April wieder in Kraft tritt, besteht wieder die Möglichkeit einer Befreiung vom Katzenarrest.

Darauf weist die Untere Naturschutzbehörde des Rhein-Neckar-Kreises die betroffenen Katzenhalter in Walldorf-Süd nochmals hin: Möglich ist eine Befreiung, wenn mittels vorherigem GPS-Tracking nachgewiesen werden kann, dass sich die gehaltenen Katzen nicht im Gefahrenbereich der Haubenlerche aufhalten. Das GPS-Tracking und das weitere Vorgehen sind vorab mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.

Bei sonstigen Sachverhalten, die eventuell ebenfalls eine Befreiung rechtfertigen würden, kann zudem eine Befreiung beantragt und erteilt werden, sofern dies mit dem Schutz der Haubenlerche vereinbar ist. Zur Klärung, inwieweit tatsächlich ein solcher befreiungswürdiger Sachverhalt vorliegt und welche Informationen und Unterlagen gegebenenfalls für einen entsprechenden Antrag einzureichen sind, sollten Katzenhalter jedoch möglichst frühzeitig Kontakt mit der Unteren Naturschutzbehörde aufnehmen.

Wegen der Allgemeinverfügung führt die Untere Naturschutzbehörde des Rhein-Neckar-Kreises in Zusammenarbeit mit der Höheren Naturschutzbehörde eine Bürgersprechstunde im Walldorfer Rathaus (Raum E06) durch. Am Mittwoch, 1. März, und am Mittwoch, 8. März, jeweils von 16.30 bis 18 Uhr, stehen die Vertreter der Behörden für Fragen rund um die Allgemeinverfügung bereit, die den Freigang von Katzen in der Zeit vom 1. April bis einschließlich 31. August unterbindet. Auch über Befreiungsmöglichkeiten kann mit den Fachleuten gesprochen werden.

Info: Eine Anmeldung für diese Sprechstunde ist unter Telefon: 06221/5225300 oder per E-Mail an Landwirtschaft-Natur schutz@Rhein-Neckar-Kreis.de möglich.