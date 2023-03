Von Micha Hörnle

Schriesheim. Vor einer Woche ließ die Stadtverwaltung in der Conradstraße – dort, wo der neue Kindergarten gebaut werden soll – jede Menge Bäume fällen. Über das Ausmaß der Rodungsarbeiten herrschte bei manchen Anwohnern Entsetzen.

Klaus-Dieter Linsmeier hatte in einem Leserbrief genau diesen Kahlschlag befürchtet, als er von den Neubauplänen las: "Verschiedene Parteien hatten in der Vergangenheit versichert, den über Jahrzehnte gewachsenen ,Wald’ möglichst erhalten zu wollen. Das Miteinander großer Laubbäume ist Lebensraum für Vögel und Insekten, spendet Schatten in den heißen Sommern, versorgt die Umgebung mit Sauerstoff und verbessert das Kleinklima." Nun sieht er sich in seinen Befürchtungen bestätigt: "Mehr als die Hälfte der Bäume sind weg, darunter alle großen und alten."

Das Rathaus antwortet auf eine RNZ-Anfrage, dass "der Erhalt der Bäume auf dem Grundstück in der Conradstraße bereits seit den ersten Planungen von der Stadtverwaltung forciert" worden sei. Gerade beim Neubau des Kindergartens in der Hirschberger Straße habe sich gezeigt, wie wichtig der natürliche Schatten der großen Platane im Außengelände für die Kinder ist.

Daher "wurde schon bei der Auslobung des Wettbewerbs zum Neubau des Kindergartens darauf Wert gelegt, dass so viele Bäume wie möglich erhalten bleiben". Der Entwurf der (Landschafts-)Architekten, der nun umgesetzt werden soll, habe diese Vorgabe "bestmöglich umgesetzt".

Gefällt wurden insgesamt zwölf Bäume: drei große Platanen, Hainbuchen, Roteichen, Feld- und Spitz-Ahorne. Da es in Schriesheim keine Baumschutz-Satzung gibt, orientierte man sich bei den Fällarbeiten nach dem Bundesnaturschutzgesetz.

Die Rodung begleitete laut Rathaus ein Baumgutachter, der schon seit Jahren für das Baumkataster der Stadt zuständig ist. Die Daten aller Gehölze wurden schon im Wettbewerb an die Büros weitergegeben, sodass die Landschaftsarchitekten im Vorfeld über den Zustand der Bäume informiert waren und ihn einschätzen konnten.

Vor Beginn der Arbeiten wurde bei zwei Vor-Ort-Terminen mit dem Planungsbüro, dem Baumgutachter und der ausführenden Firma genau besprochen, welche Bäume definitiv weichen müssen. Bei diesen Terminen ...