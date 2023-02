Von Marco Montalbano

Schatthausen. Es war eine Premiere, die die zahlreichen Besucher im gemütlichen und überraschend geräumigen Dachstuhl des kleinen, aber feinen Schatthausener Kulturtreffpunkts in der Hohenhardter Straße 7 – kurz "HoHa7" genannt – erwartete. Denn was das Sonrisa-Trio mit Jochen Treu (Saxofon) aus Schatthausen, Simon Ansfield (E-Piano) aus Hockenheim und Nic Schmidt aus Oftersheim am Schlagzeug boten, war nicht nur Jazz vom Feinsten, sondern auch etwas, was man "Jazzducation" nennen könnte.

So gab es nicht nur musikalisch ordentlich was auf die Ohren, sondern auch Erläuterungen rund um die Stücke, Interpreten und die Musikrichtung. Unterstützt von Fotos und Schaubildern, die auf einem Großbildmonitor gezeigt wurden, bahnte das Trio dem Publikum unterhaltsam den Weg in die Welt des Jazz.

Kein Platz war frei geblieben. Und das komplett ehrenamtliche Team des gemeinnützigen Vereins "Hohenhardter 7" rund um die neue Vorsitzende Brigitte Römmer versüßte die Wartezeit für das schon gespannte Publikum mit Getränken und Snacks. "In letzter Zeit konnte man in Deutschland ein leichtes Kultursterben beobachten", begrüßte Jochen Treu die Gäste eher nachdenklich, um dann humorvoll zu ergänzen: "Aber hier, da geht’s ja richtig ab. Danke an Euch alle, die ihr das unterstützt – obwohl Jazz gespielt wird." Zur Antwort tönte es laut "Gerade weil Jazz gespielt wird!" aus den Zuschauerreihen. Von "Have you met Miss Jones" von Richard Rodgers aus dem 1937er Musical "I‘d rather be right", das zum Jazzstandard wurde, über "Night and Day" von Cole Porter, den "Nummer 1 Hit" von 1932, bis zu Latin Jazz mit "Caravan" von Duke Ellington – die Musikprofis spielten mit besonderer Freude, Leichtigkeit und Professionalität. Kein Wunder, sind die drei doch, jeder für sich, seit mehr als zwei Jahrzehnten mit namhaften Bands und Formationen aus der Region unterwegs.

Geschickt spielten sie auch voller Humor mit den eher negativen Jazz-Klischees. Was das Besondere an dem Musikstil sei, erläuterte Treu: "Der Anfang eines Stückes wird immer gleich gespielt, damit man es erkennt. Aber in der Mitte kommt die Faszination der Improvisation." So seien die Stücke jedes Mal anders und somit neu. Doch der Jazz sei auch Friedensvermittler und eine universelle Sprache: "Menschen, die Musik miteinander machen, führen keine Kriege miteinander", fasste der Saxofonist zusammen. Musiker und Besucher setzten am Ende gemeinsam ein Zeichen der Hoffnung, als sie "What a Wonderful ...