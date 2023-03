> Weiter offene Wege in die Innenstadt: Zu Fuß und mit dem Fahrrad sind die Geschäfte wie gewohnt zu erreichen. Aber auch Autofahrer kommen – sofern sie die vergünstigten Parkplätze an Bahnhof und Luisenstraße nicht nutzen wollen oder können – weiter in die Stadt. Von Norden her bleiben zwei Routen: entweder von der Friedrich- in die Bismarckstraße (Heisenberg-Gymnasium, Volksbank) und dann weiter in die Schulstraße (Pestalozzischule); oder von der Birkenauer Talstraße (Stadthalle) in die Grundelbachstraße (Peterskirche, Rewe). Letztere Straßen beziehen sich auch auf die Anfahrt von Osten her.

Parallel dazu schnürte man ein Entlastungspaket, um die Innenstadt-Geschäfte in der Osterzeit am Laufen zu halten. Nun geht’s los. Der Straßenabschnitt wird ab kommendem Montag, 13. März, für rund sechs Wochen gesperrt. Das bieten Einzelhändler und Stadt an Entlastung:

Weinheim. (web) Die Innenstadt bleibt attraktiv, auch wenn eine ihrer wichtigsten Zufahrten für eine Weile gesperrt werden muss. Diese Botschaft war dem Ersten Bürgermeister, Torsten Fetzner, bereits vor Weihnachten wichtig. Damals drohte noch eine über Monate andauernde Vollsperrung der unteren Bahnhofstraße, und die Einzelhändler zeigten sich alarmiert. Dieses Schreckensszenario konnte die Stadt jedoch schon einen Monat später abwenden, indem sie die Arbeiten an der Asphaltdecke auf das unbedingt Erforderliche beschränkte.

> Die Luisenstraße ist gefordert: Die wohl wichtigste Parallelachse zur Bahnhofstraße, die Luisenstraße, wird zur Einbahnstraße von Westen nach Osten. Auch der Stadtbusverkehr wird auf dieser Straße verkehren: So gelangen Buspassagiere auf (beinahe) gewohntem Weg und im gewohnten Rhythmus in die Stadt. Die Einbahnregelung ist erforderlich, damit die Busse nicht auf den Gegenverkehr achten müssen oder Staus verursachen. Der Busbetreiber und die Verkehrsplanung im Amt für Stadtentwicklung hätten die Route bereits entsprechend ausgetestet, teilt die Stadt mit.

> Die Innenstadtkunden erfahren von den neuen Wegen: Natürlich lohnt ein Blick auf die Karte über diesen Zeilen. Aber da gibt’s noch mehr: Schon seit einigen Tagen verteilen die Einzelhändler Info-Flyer der Stadt, in den nächsten Tagen wird an den Stadteingängen zudem mit großen Bannern auf die Erreichbarkeit der Weinheimer City hinweisen.

> Wer den öffentlichen Nahverkehr nutzt, profitiert: Aus dem Pflänzelmarkt ist der Weinheimer Frühling geworden, in dessen Zuge das Busfahren innerhalb von Weinheim wieder kostenlos ist. Man kann sich am Sonntag, 26. März, also einfach so in die Innenstadt und zurück chauffieren lassen. Die teilnehmenden Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr offen. Die Einzelhändler in der Bahnhofstraße, die die dortige Sperrung am härtesten trifft, bekommen für ihre Kunden weitere Freitickets für den Bus. "Vielleicht steigen manche Leute dadurch dauerhaft auf den Bus um", so die Hoffnung von Pressesprecher Roland Kern. Die Stadt gehe jedenfalls voran, indem sie die Gratisfahrten aus ihrem Budget für Klimaschutz fördert.

> Shopping und Kultur gehen Hand in Hand: Das Amt für Touristik, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit weitet die City-Musikreihe "Woinem Live" am Windeckplatz aus: So findet das erste Platzkonzert zur besten Shopping-Zeit ab 11 Uhr schon am Ostersamstag, 8. April, statt. Den Auftakt machen Gitarrist Andy Botz und die Hirschberger Sängerin Monia Krüchten. Bei schlechtem Wetter weicht das Duo ins Shoppingcenter Weinheim-Galerie aus.

> Der Handel ist beteiligt: Alle Maßnahmen seien von der Stadt und der Einzelhändlervereinigung Lebendiges Weinheim gemeinsam vorbereitet worden, betont die Stadt in einer Mitteilung. Zudem starten einige Händler unabhängig hiervon Aktionen. Und für den Weinheimer Frühling sind ohnedies besondere Angebote geplant. An diesem Tag wird auch die neue Weinheimer "Gutschein-Karte" zum ersten Mal ausgegeben. Wenn alle Straßen wieder offen sind, lockt am 7. Juli die Fête de la Musique.