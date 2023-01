Margot Friedländer, damals Bendheim, wird 1921 in Berlin als Tochter einer jüdischen Familie geboren. Sie besucht die Mittelschule, dann beginnt sie eine Lehre als Schneiderin. Am Theater des jüdischen Kulturbundes arbeitet sie als Kostümschneiderin und trifft dort ihren späteren Ehemann, Adolf Friedländer.

Berlin. Als Margot Friedländer am Montag in Berlin das Bundesverdienstkreuz erster Klasse erhält, ziert eine Kette aus Bernsteinen ihren Hals. Wie so oft trägt die 101-Jährige das Schmuckstück. Es zieht sich durch ihr Leben wie die Schnur durch die gelb-bräunlichen Steine – und wie die Worte, die Friedländer mit der Kette im Januar 1943 in Berlin übermittelt bekam: "Versuche, dein Leben zu machen."

Von Sabrina Lehr

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten ändert sich ihr Leben. Sie erlebt die Entrechtung der Juden, die Reichspogromnacht. Sie erlebt, wie dem Vater das Geschäft weggenommen wird, muss selbst Zwangsarbeit leisten. Mehrfach plant die Familie die Flucht. Erfolglos. Nach der Deportation von Mutter und Bruder geht Margot 15 Monate lang in den Untergrund. Sie wird von Deutschen versteckt, färbt sich die Haare, lässt sich ihre Nase operieren um nicht "jüdisch" auszusehen.

1944 ist es eine Ausweiskontrolle am Kurfürstendamm, die sie auffliegen lässt. Sie wird ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert, wo sie erst in der Schneiderei arbeitet, dann "Glimmersteine" spalten muss. "Hunger und Krankheiten bestimmten den Alltag", sagt sie über diese Zeit später. 1945 trifft sie in Theresienstadt Adolf Friedländer wieder. Sie heiraten und wandern in die USA aus – schweigen über die Vergangenheit und bauen sich in New York ein Leben auf.

Als Adolf 1997 stirbt, holt die Erinnerung Margot Friedländer ein. Bei einem Schreibkurs bringt sie ihre Erinnerungen zu Papier. Ein Filmemacher wird auf sie aufmerksam und lädt sie nach Berlin ein. 2003 besucht sie nach fast sechs Jahrzehnten ihre Heimatstadt. Viele Besuche folgen, Freundschaften entstehen und mit 88 Jahren entscheidet Friedländer: Sie kehrt zurück in das Land, das ihr so viel genommen hat. Mit einer Mission: Sie will jungen Menschen berichten, was gewesen ist, und so verhindern, dass es je wieder geschieht. Diese Berichte beendet sie oft mit denselben Worten: "Ich bin zurückgekommen, um mit euch zu sprechen. Euch die Hand zu reichen und euch zu bitten, dass ihr die Zeitzeugen sein werdet, die wir nicht mehr lange sein können."

Aufhören will Friedländer damit trotz zahlloser Ehrungen nicht. Zumindest nicht, so lange die 101-Jährige kann. Die Rückkehr zu dieser Mission und nach Deutschland hat sie nie bereut. Bereits 2014 schreibt sie im Spiegel: "Ich habe versucht, mein Leben zu machen, wie es sich meine Mutter gewünscht hatte – und bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden."