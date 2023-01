Von Annette Steininger

Hirschberg. Die Zahl der Haushaltsanträge der Gemeinderatsfraktionen ist nicht mehr so hoch wie früher und dennoch nicht minder spannend: 20 Stück sind bei der Verwaltung eingegangen. Über sie wird der Gemeinderat am Montag, 16. Januar, ab 18.30 Uhr, beraten und entscheiden. Die Verwaltung hat aber auch noch Änderungen am Plan für 2023 bekannt zu