Von Annette Steininger

Hirschberg. Immer mal wieder gibt es Probleme mit den Schrankenanlagen an Bergstraße/B3 in Leutershausen. Und ein Vorfall am Montag sorgte nun dafür, dass es einigen Mitgliedern des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU) jetzt reichte. Jörg Mayer (Freie Wähler) sprach es in der Sitzung am Dienstag an: "Mal funktionieren die Ampeln, mal nicht, mal