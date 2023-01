> Neues Design: Prägend fürs moderne Seitendesign insgesamt seien die klare Strukturierung, moderne Schriften sowie ansprechende Bilder, die häufig als themenbezogene Galerien dargestellt sind, erläutert die Verwaltung. Außerdem werden die Besucherinnen und Besucher künftig auf allen Seiten mit wechselnden Motiven empfangen. Die Bilder werden dabei automatisch an die komplette ...

> Die Online-Terminreservierung wird künftig vollständig in die Startseite integriert sein. Sie wurde für den neuen Auftritt erstellt, jedoch aufgrund der Pandemie bereits im bisherigen Auftritt angeboten.

Hirschberg. Die Gemeinde Hirschberg hat ihren Internetauftritt neugestaltet: Ab Dienstag, 24. Januar, präsentiert sich die Gemeinde unter www.hirschberg-bergstrasse.de in neuem Design und mit erweitertem Angebot. "Die neuartige Startseite lädt den Besucher dazu ein, Hirschberg komfortabel und mit moderner Medientechnik zu erkunden", schreibt die Verwaltung stolz in einer Pressemitteilung. Umgesetzt wurde das Projekt von der cm city media GmbH aus Bühlerzell, die eine jahrelange Erfahrung in der Umsetzung von Medienprojekten im kommunalen Bereich vorweisen kann und bereits den bisherigen Auftritt realisiert hatte. Die Neuerungen im Einzelnen:

> Übersichtlichkeit: Die Startseite werde den Nutzer künftig mit übersichtlichen Informationen empfangen, die sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch die Besucherinnen und Besucher der Gemeinde relevant und direkt anzuwählen sind. Sie bietet dann zwei direkte Einstiegsmöglichkeiten: über das Menü oben rechts oder über die Quicklinks auf der Startseite, die beispielsweise direkt zu den Neuigkeiten, den Veranstaltungen oder den Stellenangeboten führen.

> Neues Ratsinformationssystem: Unter dem Quicklink "Kommunalpolitik" erreichen die Besucherinnen und Besucher künftig das neue Ratsinformationssystem. Hierüber werden nun sowohl die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sowie die Bürgerinnen und Bürger mit allen Infos rund um die Sitzungen des Rates und dessen Ausschüssen versorgt. Dieses System ersetzt die bisherige Form der Papiervorlagen und ist ein weiterer Baustein im Zuge der Digitalisierung.

> Neues Design: Prägend fürs moderne Seitendesign insgesamt seien die klare Strukturierung, moderne Schriften sowie ansprechende Bilder, die häufig als themenbezogene Galerien dargestellt sind, erläutert die Verwaltung. Außerdem werden die Besucherinnen und Besucher künftig auf allen Seiten mit wechselnden Motiven empfangen. Die Bilder werden dabei automatisch an die komplette Bildschirmbreite angepasst. Alle Aufnahmen haben die beiden Hirschberger Fotografen Jonas Melcher und Johannes Ewald angefertigt. Dank allerneuster Software werde der Pflegeaufwand für die Verwaltung zudem minimiert, während die Bearbeitungsmöglichkeiten auf der Homepage gleichzeitig erweitert wurden. Alle Seiten wurden grafisch, konzeptionell und inhaltlich vollständig neu gestaltet. Zahlreiche Neuerungen würden generell für mehr Benutzerfreundlichkeit sorgen, so die Verwaltung.

> Neuer Ortsplan: Ein neuer Ortsplan bietet dem Nutzer künftig zahlreiche interaktive Möglichkeiten wie die Suche nach Kategorien, Direktauswahl von einzelnen Objekten – mit Beschreibung und Bildern – oder auch eine Routenfunktion mit der Möglichkeit zur automatischen Standorterkennung.

> Mobile Darstellung: Aufgrund des Trends zum Smartphone wurde das "Responsive Webdesign", also die automatische Anpassung des Inhalts und des Layouts einer Website ans Ausgabegerät, weiter ausgebaut und optimiert. Bilder werden automatisch passend für die Displaygrößen dargestellt, das heißt auf mobilen Endgeräten werden kleinere Bilddateien geladen und damit Ladezeiten möglichst gering gehalten.

> Barrierefreiheit: In den letzten Wochen wurde die Website barrierefrei optimiert und um Inhalte ergänzt. Barrierefreies Internet bedeutet, dass eine Internetseite auch für Sehbehinderte und Blinde nutzbar sein muss. Und es müssen auch Informationen zur Bedienung der Website in "Leichter Sprache" und in Form eines Gebärdensprachen-Videos bereitgehalten werden. Ziel einer barrierefreien Website ist, dass sie auch von Menschen mit körperlichen Einschränkungen ohne große Schwierigkeiten genutzt werden kann. Die Gesetzgeber (EU, Bundesregierung und Land) haben die Kommunen dazu verpflichtet, ihre Websites entsprechend aufzubereiten. Die Umsetzung erfolgte beim neuen Auftritt der Gemeinde vollständig.