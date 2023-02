Hirschberg-Leutershausen. (vkn) "Corona ist leider noch nicht vorbei." Carolin Stein vom Kinderkirchenteam begrüßte am Sonntag die Besucher des fastnachtlichen Gottesdienstes für Kinder in der katholischen Kirche mit einer schlechten Nachricht. "Wir sind nur zu zweit", hob sie bedauernd die Schultern. Der Rest des Teams liege krank darnieder. Die kostümierten Kinder hatten sich aber nicht umsonst auf den Weg zur Kirche gemacht.

"Wir haben trotzdem ein kleines Programm vorbereitet", beruhigte Stein die Mädchen und Jungen, die sich als Fledermaus, Clown, Prinzessin oder als "Skye" aus dem Film "Paw Patrol" für den Kindergottesdienst verkleidet hatten. Aber allzu groß war die Schar der jungen Gottesdienstbesucher und Eltern ebenfalls nicht. Auch unter den Kindern würden derzeit Krankheiten grassieren, meinte Braun im Gespräch mit der RNZ.

"Ihr müsst alle kräftig mitsingen. Wir müssen heute ganz ohne Instrumente auskommen", forderte Stein zu Beginn des Gottesdienstes alle Kinder und Erwachsenen zum Einstimmen in das Eingangslied auf. Leider befanden sich unter den erkrankten Mitgliedern des Kinderkirchenteams alle Musiker. Dann schlüpften Caroline Stein und Stefanie Braun vom Vorbereitungsteam in ihre Rollen im Faschingskindergottesdienst. Braun hatte dafür einen treuen Begleiter dabei.

Die Handpuppe, ein Nagetier namens "Trudi", kannten die meisten Kinder bereits von früheren Kindergottesdiensten, wie sie auf Nachfrage von "Trudi" lauthals bejahten. Stein hatte sich als Clown verkleidet und eine prall mit Fastnachtssachen gefüllte Kiste dabei. In ihr verbargen sich auch etliche bunte Luftschlangen zum Hineinblasen.

Die Kinder durften beherzt in die Kiste greifen. Was sie auch sofort gerne taten. Wenig später flogen etliche der bunten Luftschlangen vor dem Altar durch die Luft und verbanden sich miteinander. "Das ist das Tolle an den Luftschlangen. Sie sind miteinander verbunden, so wie wir Menschen", regte Stein die Kinder zum Nachdenken an.

Die gegenseitige Verbindung der Menschen mache sehr viel Spaß, erfordere aber auch aufeinander zu achten. Nach weiteren Liedern, Gebeten und Fürbitten endete der bunte Faschingsgottesdienst, der den Kindern sichtlich viel Spaß bereitet hatte.

Als nächste Angebote nannte Stein zum Abschluss den Kinderkreuzweg am 7. April und den Kindergottesdienst in der katholischen Kirche am 7. Mai. Das vierköpfige Kinderkirchenteam der Katholischen Pfarrgemeinde Leutershausen bietet in der Regel alle zwei Monate einen Kindergottesdienst an, so Braun.