Hirschberg-Leutershausen. (dani) Es war eine spontane Idee, die am Samstag bestätigt und besiegelt wurde. Mit der Eröffnung ihres Ladens "Modeblüte" in der Bahnhofstraße 34 hat sich Inhaberin Anna-Lina Rodemich einen Traum erfüllt und gleichzeitig etwas nach Leutershausen zurückgebracht, was schmerzlich vermisst wurde: einen Blumenladen. Etwas Wesentliches unterscheidet ihren Laden jedoch von einem "normalen" Blumenladen. Neben Blumen, Pflanzen und Gestecken bietet sie auch Deko und Mode an.

Eine eher ungewöhnliche Mischung, doch genau das findet Rodemich so interessant daran. Ihre Idee war es, einen Laden zu eröffnen, der zum Stöbern einlädt. Gerade durch die Mode bekommt das Geschäft außerdem etwas Individuelles. Zusammen mit Freundin Raffaella sucht sie die italienische Damenmode sehr bedacht und mit viel Liebe aus, und das merkt man schon beim Betreten des Ladens.

Kein Kleidungsstück gleicht dem anderen, farbenfroh hängen Oberteile und Hosen an den Stangen. Besonders wichtig war der neuen Inhaberin, dass jede Kundin etwas findet. Mit Kleidung bis Größe 50 spricht sie insbesondere diejenigen an, die in vielen Modegeschäften keine große Auswahl haben.

Der kleine Raum selbst, der schon früher ein Blumenladen war, ist nur spärlich dekoriert, die Wände schlicht und einfarbig mit wenigen Akzenten, die Schaufenster dafür umso vielfältiger und trotzdem nicht überfüllt. Sie habe ihn ganz nach ihrem Stil eingerichtet, persönlich und individuell. Im Außenbereich und im zweiten Raum findet man zahlreiche Pflanzen und Blumen.

Ihre Mutter arbeitet in einem Blumenladen und habe sie schon früh mithelfen lassen, erzählte Rodemich. Dementsprechend sei es nicht verwunderlich, dass sie selbst kreativ ist und ein Händchen fürs Detail habe.

Die ehemalige Nageldesignerin habe irgendwann damit begonnen, in ihrem Nagelstudio eine kleine Auswahl an Kleidung anzubieten. Als die frühere Besitzerin den Laden dann aus privaten Gründen abgeben musste und Rodemich eher zufällig davon erfuhr, kam eins zum anderen. Es sei eine Verknüpfung glücklicher Umstände gewesen, findet auch Freundin Raffaela, die bei der Eröffnung für Snacks und Getränke sorgte. "Der Laden, das ist einfach sie!", fasst sie es zusammen. Es sei, als habe der Laden auf sie gewartet.

Besonders wichtig sei es gewesen, dass das Blumenthema erhalten bleibt, weiß sie. Mit der neuen Kombination sei es lediglich etwas aufgefrischt worden. "Und wie man sieht, ist das Ergebnis gut ...