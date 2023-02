Hirschberg. (ans) Seit Ende Oktober gibt es keine Sparkassen-Filiale mehr in Leutershausen. Die Kunden aus dem Ortsteil müssen nun nach Großsachsen in die im November neu eröffnete Filiale im "Sterzwinkel". Werner Volk (FW) berichtete in der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass er darauf mehrfach angesprochen worden sei.

Er regte daher an, ob die Gemeinde nicht mit der Sparkasse darüber sprechen könnte, in der alten nun leer stehenden Filiale in der Leutershausener Bahnhofstraße einen Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker aufzustellen.

Auch dieses Szenario sei bei der Neustrukturierung der Hirschberg Filialen durchgespielt worden, sagte der Pressesprecher der Sparkasse Rhein Neckar Nord, Rico Fischer, auf RNZ-Anfrage. Die Nutzungszahlen der Geräte, aber auch die Besucherzahlen in der früheren Filiale seien allerdings so gering gewesen, dass die Betriebskosten einer solchen Lösung den Nutzen bei Weitem übersteigen würden.

Ort des Geschehens

"Wir sind als öffentlich-rechtliches Kreditinstitut nicht der Gewinnmaximierung verpflichtet, sehr wohl aber einem wirtschaftlich tragbaren Betrieb", erläuterte Fischer. Die Filiale im "Sterzwinkel" sei eine ÖPNV-Haltestelle vom Leutershausener Bahnhof entfernt, gut öffentlich und mit dem Pkw erreichbar. Bezüglich der Nachnutzung der Ex-Filiale gibt es noch nichts Neues. "Wir sondieren nach wie vor die Möglichkeiten zwischen Verkauf und Vermietung", so Fischer.