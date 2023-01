Hirschberg/Brignais. (zg/ans) Schon zum vierten Mal hatten junge Betreuer des Hirschberger Ferienlagers "Saatschule" die Gelegenheit, zwischen den Jahren nach Frankreich zu fahren, um Freunde in der Partnergemeinde Brignais zu besuchen. Diese waren in den vergangenen Jahren auch schon für die "Saatschule" an der Bergstraße zu Gast.

Die jungen Hirschberger sind dem Partnerschaftsverein, der die Ferienunterkunft in Irigny, Vorstadt von Lyon, wieder teilfinanziert hat, sehr dankbar. Ebenso Jörg Büßecker, ihnen einen Kleinbus kostenlos zur Verfügung gestellt hat. "Ohne Unterstützung wie diese wäre ein solcher Austausch für uns kostentechnisch schwer umsetzbar", schreiben die jungen Hirschberger in ihrem Bericht von der Fahrt.

Frühmorgens ging es für die Gruppe los, damit sie nach acht Stunden Autofahrt noch genügend Zeit hatten, sich einzurichten, um danach die französischen Freunde zu treffen. "Der Abend verlief in lustigen Gesprächen und Spielen auf Deutsch, Französisch und Englisch", schwärmen die Teilnehmer. Die anstrengende Autofahrt zwang sie an diesem Abend aber etwas früher ins Bett.

Schließlich sollte es am nächsten Tag auch nach Lyon gehen. Die Fahrt mit U-Bahnen und Bussen sei aufgrund von Umbauten nicht ganz reibungslos verlaufen, berichten die Hirschberger. In Lyon angekommen, zuerst mit der Bergbahn hoch zur Basilika Notre-Dame de Fourvière gefahren, die, wie die Besucher aus Deutschland erfuhren, aufgrund ihres Aussehens den Spitznamen "L’éléphant retourné’ ("umgedrehter Elefant") trägt.

Die Basilika faszinierte sie durch ihre schöne Gestaltung und die Tatsache, dass zwei Kirchenschiffe übereinanderliegen. Dort blieb die Gruppe bis zum Sonnenuntergang, der sich über Lyon bis hin zu den Alpen am Horizont erstreckte. Zurück in der Ferienwohnung. ließ sie mit weiteren Französinnen und Franzosen, die am Vorabend keine Zeit gehabt hatten, den Abend ausklingen.

Am letzten Tag fuhren die jungen Leute in die Partnergemeinde Brignais, um den Anfang Dezember 2022 von Hirschberg geschenkten Wasserspender anzuschauen und ein Gruppenbild zu machen. Auch am letzten Abend luden sie einige Franzosen ein, versuchten, die berüchtigten "Tacos Lyonnais" zuzubereiten und überlegten, ob sie sich nicht im Sommer sehen können. Das Wiedersehen war auch diesmal eine große Freude. Die Hoffnung ist nun groß, dass es dieses Jahr erneut klappt.

"Es ist für den Verein und für mich persönlich immer wieder eine Freude zu sehen, was für feste Freundschaften sich entwickelt haben zwischen Hirschberg und Brignais", betont die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, Danielle Fouache. "Diese jungen Leute nehmen nicht nur unsere Hilfe an, sie helfen uns immer wieder mit Tat und Kraft bei Veranstaltungen, wenn es für die ältere Generation schwierig wird", lobt sie.