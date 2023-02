Doch der Transport der Spenden war nicht die einzige logistische Herausforderung, vor der Brandt und Sagstetter bei ihrer Spendenaktion standen. Denn auch die Vorgabe, dass nur neue und ungetragene Kleidung in das Krisengebiet dürfe, stellte sie vor Herausforderungen. In Absprache mit dem SV Waldhof sei man schließlich überein gekommen, auch neuwertige Kleidung anzunehmen. Doch dafür musste bereits bei der Annahme jedes ...

Die Kisten füllten sich schon am Samstag schnell mit gut erhaltener Winterkleidung, Schlafsäcken und Decken. Auch am Sonntag wurde noch einmal kräftig gesammelt. Fotos: Kreutzer

Gemeinsam mit Gastronom Achim Sagstetter hatte sie die Spendenaktion organisiert. Am Mittwoch sei sie Sagstetter zufällig über den Weg gelaufen, und in einem Gespräch habe man die Idee gehabt, eine solche Spendenaktion zu organisieren. Bereits am kommenden Tag sei Sagstetter als Fan des SV Waldhof Mannheim auf die Spendenaktion des Vereins aufmerksam geworden. Über den Kontakt mit Dekan Karinca sei schnell klar geworden, dass man sich dieser Aktion anschließen könne. "Wir haben hier gar nicht die Logistik, um die Sachen selbst in die Türkei zu bringen", stellte Brandt klar. Umso glücklicher sei man, im SV Waldhof einen Partner für die Spendenaktion gefunden zu haben. Dankbar ist Brandt auch Max Ost vom Getränkehandel Ost , der sich dazu bereit erklärte, die gesammelten Spenden am Ende eines jeden Sammeltages mit seinem Lkw nach Mannheim zu fahren.

Gemeinsam mit Gastronom Achim Sagstetter hatte sie die Spendenaktion organisiert. Am Mittwoch sei sie Sagstetter zufällig über den Weg gelaufen, und in einem Gespräch habe man die Idee gehabt, eine solche Spendenaktion zu organisieren. Bereits am kommenden Tag sei Sagstetter als Fan des SV Waldhof Mannheim auf die Spendenaktion des Vereins aufmerksam geworden. Über den Kontakt mit Dekan Karinca sei schnell klar geworden, dass man sich dieser Aktion anschließen könne. "Wir haben hier gar nicht die Logistik, um die Sachen selbst in die Türkei zu bringen", stellte Brandt klar. Umso glücklicher sei man, im SV Waldhof einen Partner für die Spendenaktion gefunden zu haben. Dankbar ist Brandt auch Max Ost vom Getränkehandel Ost, der sich dazu bereit erklärte, die gesammelten Spenden am Ende eines jeden Sammeltages mit seinem Lkw nach Mannheim zu fahren.

Doch der Transport der Spenden war nicht die einzige logistische Herausforderung, vor der Brandt und Sagstetter bei ihrer Spendenaktion standen. Denn auch die Vorgabe, dass nur neue und ungetragene Kleidung in das Krisengebiet dürfe, stellte sie vor Herausforderungen. In Absprache mit dem SV Waldhof sei man schließlich überein gekommen, auch neuwertige Kleidung anzunehmen. Doch dafür musste bereits bei der Annahme jedes einzelne Kleidungsstück durchgesehen, deklariert und in separate Kartons abgelegt werden. Und so reihten sich große Umzugskartons mit Aufschriften wie "Herrenjacken" oder "Damenoberteile" in der Markthalle aneinander. Für jedes Stück gab es auf dem jeweiligen Karton einen Strich. Eine logistische Meisterleistung für die Ehrenamtlichen. Gerade dann, wenn so ein riesiger Ansturm herrschte, wie in der ersten Stunde der Aktion. So waren bereits im Handumdrehen die ersten Kartons voll. "Die Spendenbereitschaft ist wirklich groß", freute sich Brandt.

Besonders hilfreich sei es gewesen, auf die noch bestehende WhatsApp-Gruppe der Ukraine-Hilfe zurückzugreifen. Denn so habe man in kürzester Zeit viele Menschen erreichen können. Eine von ihnen war die Leutershausenerin Renate Rühl, die mit vier großen Säcken beladen zur Markthalle gekommen war. Für sie stand sofort fest, einige ihrer Sachen zu spenden. "Was da passiert ist, ist ja ganz schlimm und das hier ist das Einzige, was man wirklich tun kann", so Rühl. Neben Babysachen ihrer Enkelin hatte sie auch aus ihren eigenen Beständen Schuhe, Winterjacken, Pullover, Mützen, Handschuhe und Schals mit dabei. Bereits bei der Spendenaktion im vergangenen Jahr habe sie einiges an Kleidung in der Markthalle abgegeben. Auch jetzt hat sie nicht lange gezögert: "Ich wollte sofort wieder etwas abgeben. Das ist ganz klar und selbstverständlich".

So wie Rühl dachten wohl viele. Für Organisatorin Claudia Brandt ist der Ansturm die größte Entschädigung für den Aufwand. "Ich bin echt überwältigt, dass so viele gekommen sind", sagte sie mit Blick auf die anstehenden Menschen.