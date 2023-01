Weinheim. (web) Sie sind guten Mutes, die Akteure für das Bürgerbegehren zum Erhalt der Hinteren Mult als landwirtschaftliches Gebiet: "Wir werden die erforderliche Zahl an Unterschriften erreichen, hoffentlich aber übertreffen", so Ingrid Hagenbruch vom Verein "Bürgerinitiative Breitwiesen". Gesammelt wird bis Samstag, 11. Februar. Die Aktiven rufen weiter dazu auf, sich auf den Listen einzutragen.

Inzwischen steht auch ein Termin für die Übergabe der Unterschriften an Oberbürgermeister Manuel Just: Er soll die Listen am Mittwoch, 15. Februar, erhalten. Das teilte Arnulf Tröscher (Verein "Landerlebnis") am späten Freitagnachmittag mit. Die Stadt bestätigte den Termin: Die Übergabe ist offenbar vor der an diesem Tag stattfindenden Sitzung des Technischen Ausschusses geplant. Just setzt sich, ebenso wie die Mehrheit des Gemeinderats, für eine gewerbliche Entwicklung der Hinteren Mult ein.

"Auch wenn wir viele Unterschriften haben, so könnte doch die eine oder andere ungültig sein, deshalb sollten es mehr sein", so Tröscher. Mindestens 2500 Personen mit Wohnsitz in Weinheim müssen unterzeichnen, sonst würde das Bürgerbegehren schon aufgrund mangelnder Unterstützung aus der Bevölkerung scheitern. Die Unterzeichner müssen mindestens 16 Jahre alt und deutsche oder EU-Staatsbürger sein. "Leider unterschreiben hin und wieder Bürger aus Nachbargemeinden", berichtet Thomas Bosch, "weshalb wir brutto mehr als 2500 Unterschriften brauchen". Das Bündnis "Gemeinsam für die Hintere Mult", bestehend aus den Vereinen "BI Breitwiesen" und "Landerlebnis" sowie dem Bauernverband und den Naturschutzverbänden BUND und Nabu, möchte mit der Schutzgemeinschaft Hintere Mult bis zuletzt sammeln. Am Ende werde man die gesammelten Unterschriften zusammengetragen und vorab zählen, teilt das Bündnis mit. Nach der Übergabe an Just müsse sich der Gemeinderat mit der Zulassung des Bürgerbegehrens befassen.

Eigenen Angaben zufolge wird das Bündnis von zahlreichen Einzelpersonen unterstützt. Aber auch von Geschäften, in denen die Listen des Bürgerbegehrens ausliegen. Eintragen kann man sich laut Bündnis in der Buchhandlung "Bücherwald", Pappelallee 1a, im Gartenfachhandel von Büren, Stahlbadstraße 96, beim Farben- und Tapetenhandel Daum & Geißinger, Birkenweg 11, und bei der Bäckerei und Konditorei Wagenek, Bergstraße 127. In Lützelsachsen liegen Listen bei der Änderungsschneiderei Zeliha, Sommergasse 62a, aus. Auch das "Lädl" in Hohensachsen, Sachsenstraße 52, hat Listen. Ferner kann man an der Milchtankstelle in der Waidallee 71 und im Hofladen Raffl, Unterer Viehweg 2, unterschreiben.

Info: Telefonische Anfragen zum Bürgerbegehren können Interessierte unter der Rufnummer 06201/389510 stellen.