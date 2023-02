Walldorf. (RNZ/mare) Im südlichen Teil Walldorf müssen die Katzen ab 1. April 2023 wieder im Haus bleiben. Dann gilt erneut die Allgemeinverfügung zum Schutz der Haubenlerche im Baugebiet Walldorf-Süd, wie das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis mitteilt.

Der Katzen-Lockdown geht somit in die zweite Runde: Um die vom Aussterben bedrohte Haubenlerche zu schützen, hat der Kreis am 14. Mai 2022 auf einem Teil der Gemarkung der Stadt Walldorf diese Allgemeinverfügung erlassen, die nun ab dem 1. April 2023 wieder gültig ist. Demnach ist der Freigang von Katzen im südlichen Teil Walldorfs bis einschließlich 31. August 2023. Auch in den kommenden Jahren bis 2025 wird die Verfügung jeweils vom 1. April bis 31. August gelten. Sie ist unter www.rhein-neckar-kreis.de/bekanntmachungen abrufbar.

Neben der reinen Wohnungshaltung haben Katzenhalter dann folgende Optionen:

> Tracking: Katzenhalter können auf Auftrag vom Lockdown befreit werden, wenn sie mit einem GPS-Tracking, das im Zeitraum September bis März aufgezeichnet wurde, nachweisen können, dass ihre Katze sich nicht im Gefahrenbereich aufhält. Das Tracking müssen sie jeweils im Zeitraum von Anfang März bis Ende August bis zum Jahr 2025 durchführen.

> Einzäunung: Eine weitere Möglichkeit besteht in der katzensicheren Umzäunung des eigenen Gartens beziehungsweise dem Bau eines Katzengeheges. Hier gibt es mittlerweile mehrere Anbieter auf dem Markt. Nähere Informationen hierzu sind im Zoofachhandel und bei kompetenten Landschaftsgärtnereibetrieben verfügbar.

> Freigang an der Leine: Über ausbruchsichere Katzengeschirre, geeignete Leinen und eine Gewöhnung der Katze an den Freigang mit Leine informiert der Zoofachhandel.