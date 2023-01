"Unsere Konzerte verfolgen keinen kommerziellen Aspekt, der Eintritt ist stets frei und wir lassen den Hut herumgehen, um wenigstens einen Teil der Kosten, beispielsweise für den Tontechniker, abzudecken", wird informiert. "Die Freude am Musizieren in diesem Format treibt uns an", lacht Nyng Kothe, ein begnadeter, stimmgewaltiger Sänger mit thailändischen Wurzeln, bekannt auch ...

Zur Aufführung kamen zuletzt Songs wie "Born To Be Wild" von Steppenwolf, "Bad Moon Rising" von Creedence Clearwater Revival oder "Money For Nothing" von den Dire Straits. Aber auch der Jimi-Hendrix-Hit "All Along The Watchtower" oder "Superstition" von Stevie Wonder erklangen. Nicht zu vergessen der Überflieger und gefeierte Hit "Hotel California" von The Eagles, der sofort Eingang in die Gehörgänge der Besucherinnen und Besucher fand und mitgesungen wurde. Das Publikum sparte nicht mit Applaus und gab in der Pause des zweiteiligen Sets gerne einen Obolus in den herumgereichten Hut.

So wie am vergangenen Donnerstag, als sich mit Multiinstrumentalist Jörg Richter (Gesang, Gitarre) aus Karlsruhe und Klaus Fiand (Schlagzeug) aus Walldorf zwei bekannte Gesichter die Ehre gaben und zusammen mit sechs weiteren Künstlern für gute Laune auf und vor der Bühne sorgten. Zur Stammbesetzung von "Harry’s Band", die sich nach einem früheren Besitzer des Restaurants nahe Session Music benannte, zählen Sängerin Sabine Künster, Keyboarder Roger Günstling, Gitarrist und Sänger Nyng Kothe, die Bassisten Ralf "Bobby" Bob und Ünsal Saner, die Schlagzeuger Thomas Metzger und Jochen Rautenstrauch sowie die Gitarristen Richy Zeller, Fabian Gabriel und der bereits erwähnte Bandchef Martin Purucker. "Alles gestandene Musiker der regionalen Szene, die auch in zahlreichen anderen Projekten und Bands aktiv sind", wie Purucker anmerkt.

Von Hans-Joachim Of

Walldorf. Sie kommen mehrheitlich aus der Rhein-Neckar-Region und treffen sich seit September 2022 wieder regelmäßig, um bei den Donnerstagskonzerten im Walldorfer Music-Café "Negro Amaro" ihrem liebsten Hobby nachzugehen und die Gäste mit den Hits der Rock- und Popgeschichte auf beste Weise zu unterhalten.

"Harry’s Band" heißt die Formation, die schon lange vor der Coronakrise zusammenfand und sich mit wechselnden Gastmusikern stets "quer durch den Musikgarten covert", wie Gitarrist Martin Purucker lachend verkündet. "Wir haben eine große Setliste und spielen alles, von Sting bis ZZ Top, von Bruno Mars bis hin zu den Beatles", heißt es aus dem Bandlager, wobei das abendliche Programm auch durch die Gastmusiker vorgegeben wird.

So wie am vergangenen Donnerstag, als sich mit Multiinstrumentalist Jörg Richter (Gesang, Gitarre) aus Karlsruhe und Klaus Fiand (Schlagzeug) aus Walldorf zwei bekannte Gesichter die Ehre gaben und zusammen mit sechs weiteren Künstlern für gute Laune auf und vor der Bühne sorgten. Zur Stammbesetzung von "Harry’s Band", die sich nach einem früheren Besitzer des Restaurants nahe Session Music benannte, zählen Sängerin Sabine Künster, Keyboarder Roger Günstling, Gitarrist und Sänger Nyng Kothe, die Bassisten Ralf "Bobby" Bob und Ünsal Saner, die Schlagzeuger Thomas Metzger und Jochen Rautenstrauch sowie die Gitarristen Richy Zeller, Fabian Gabriel und der bereits erwähnte Bandchef Martin Purucker. "Alles gestandene Musiker der regionalen Szene, die auch in zahlreichen anderen Projekten und Bands aktiv sind", wie Purucker anmerkt.

Zur Aufführung kamen zuletzt Songs wie "Born To Be Wild" von Steppenwolf, "Bad Moon Rising" von Creedence Clearwater Revival oder "Money For Nothing" von den Dire Straits. Aber auch der Jimi-Hendrix-Hit "All Along The Watchtower" oder "Superstition" von Stevie Wonder erklangen. Nicht zu vergessen der Überflieger und gefeierte Hit "Hotel California" von The Eagles, der sofort Eingang in die Gehörgänge der Besucherinnen und Besucher fand und mitgesungen wurde. Das Publikum sparte nicht mit Applaus und gab in der Pause des zweiteiligen Sets gerne einen Obolus in den herumgereichten Hut.

"Unsere Konzerte verfolgen keinen kommerziellen Aspekt, der Eintritt ist stets frei und wir lassen den Hut herumgehen, um wenigstens einen Teil der Kosten, beispielsweise für den Tontechniker, abzudecken", wird informiert. "Die Freude am Musizieren in diesem Format treibt uns an", lacht Nyng Kothe, ein begnadeter, stimmgewaltiger Sänger mit thailändischen Wurzeln, bekannt auch durch die "Session Twins" zusammen mit Peter Reimer.

Einen Übungsraum gibt es nicht. Alle Songs sowie die von den Gastmusikern mitgebrachten Stücke werden zuvor per E-Mail oder "WhatsApp" kommuniziert und dann relativ spontan performt, lassen die Musiker wissen. "Gerade diese Tatsache macht die Sache so spannend, zumal es oft magische Momente gibt, wenn etwas unerwartetes entsteht", meint Roger Gündling aus Lorsch. "Und wenn dann mal was daneben geht, ist das nicht weiter schlimm, sondern das Salz in der Suppe", ergänzt Martin Purucker.

Dass die Chemie in der Band stimmt, beweist die Tatsache, dass auf der Bühne viel gelacht und mit Leidenschaft gefachsimpelt wird – und wenn, wie jetzt geschehen, die Gäste sogar das Tanzbein schwingen, strahlen alle um die Wette. Und was sagt Besitzer Rion-Jonathan Tharmathas, der zusammen mit Giuseppe Colella auch das Heidelberger Restaurant "Il Sogno" führt, zum Konzept? "Die Konzerte kommen durch die Bank bestens an und die Gäste fühlen sich bei guter Musik sehr wohl. Wir hoffen, in naher Zukunft in der Szene noch bekannter zu werden." Der von allen Menschen nur "Rio" genannte Wirt hatte 2019 das Lokal übernommen und wurde in der Folge von Corona kalt erwischt. "Lange zwei Jahre ging fast nichts. Erst im Spätjahr 2022 war wieder eine gewisse Normalität eingekehrt".

Die Reaktion von Michael und Maik, die spontan im Restaurant "Negro Amaro" vorbeischauten und sich von der Livemusik gleich angezogen fühlten, ist eindeutig: "Geile Performance, von Könnern dargeboten. Wir kommen sicher wieder".