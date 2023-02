Von Konrad Bülow

Hambrücken. Ein junges Schaf auf einer Weide bei Hambrücken ist offenbar von einem Wolf gerissen worden. Der Halter einer etwa 20-köpfigen Herde hat den Kadaver vorgefunden – und ist sicher, dass das hundeartige Raubtier für den Angriff verantwortlich ist, den auch der Elektrozaun nicht verhinderte. Ein anderes Tier als der Wolf gehe nicht auf diese Weise vor.

Das Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe sowie des Wildtierinstituts der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg untersuchen nun die Überreste und weitere Proben, die vor Ort genommen wurden. Bis die Ergebnisse da sind, dürfte es zwei bis drei Wochen dauern, sagt Alexander Barth vom Veterinäramt des Landkreises Karlsruhe.

Der Fachmann teilt aber die Einschätzung des Tierhalters, dass wohl ein Wolf hinter dem Riss steckt. "Das zeigen unter anderem die charakteristischen Bisse im Halsbereich", erläutert er. Auch die Fressspuren deuteten auf einen Wolf hin. "Es war nur wenig übrig von dem Schaf", fährt Barth fort. Brust und Bauchhöhle seien aufgerissen worden. Das Tier sei etwa zehn Monate alt gewesen, somit könne noch von einem Lamm gesprochen werden.

Dass ein ganzes Wolfsrudel in der Region unterwegs ist, vermutet der Vertreter des Veterinäramts allerdings nicht, er geht von einem eher jungen Einzeltier aus. Zum einen, weil nur ein Schaf gerissen wurde. Zum anderen komme es oft vor, dass sich junge Tiere vom Rudel trennen, um sich auf eigene Faust neue Jagdgründe zu suchen.

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts galten Wölfe in Deutschland als ausgestorben. Jahrzehntelang tauchten nur einzelne eingewanderte Tiere auf. Erst im Jahr 2000 wurden in der Lausitz wieder Welpen aufgezogen. Seitdem hat die Population wieder deutlich zugenommen. In fast allen Bundesländern sind die Tiere aufgetaucht.

Im jüngsten Untersuchungszeitraum wurden in Deutschland 161 Wolfsrudel erfasst, hinzukommen demnach bundesweit 43 Wolfpaare und 21 sesshafte Einzeltiere. In Baden-Württemberg wurden erstmals im Jahr 2015 wieder Wölfe bestätigt. 18 zugewanderte Wölfe wurden seitdem im Bundesland genetisch individuell nachgewiesen werden.