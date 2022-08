Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Die Grundwasserstände in Baden-Württemberg sind vielerorts im Juli auf ein 30-Jahres-Tief gesunken. Nun droht wegen der anhaltenden Trockenheit einigen Orten die Wasserknappheit. Auch in der Region gibt es erste Aufrufe zum Wassersparen. Problematisch könnte es insbesondere in Orten werden, die von Quellen abhängig sind. Deren