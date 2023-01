Von Annette Steininger

Hirschberg/Heidelberg. Oksana Lustenhouwer hat schon sieben Bekannte, darunter einen Freund aus Kindheitstagen, an den schrecklichen Krieg in der Ukraine verloren. Inzwischen kann sie darüber reden, ohne gleich in Tränen auszubrechen, aber das war nicht immer so. "Man muss ja irgendwie damit weiterleben", sagt die gebürtige Ukrainerin. Am Kaffeetisch bei Familie Hefermann in Großsachsen wird es ruhig, als sie davon erzählt. Claudia und Harro Hefermann, Präsident des Lions Club Heidelberg-Mittlere Bergstraße, bewegt das Schicksal der Menschen in der Ukraine sehr.

Durch die Angriffe Russlands kommt es zu Strom- und Heizungsausfällen; bei nächtlichen Temperaturen von bis zu minus acht Grad friert die Bevölkerung, besonders betroffen sind Kinder. Und das macht auch die Hefermanns sehr betroffen. Von einem Lionsfreund aus dem Club Heidelberg erfuhr Hefermann vom Verein "Freundschaft kennt keine Grenzen", dessen Mitinitiatorin und Mitorganisatorin Oksana Lustenhouwer ist.

Dieser Heidelberger Verein, bereits unterstützt vom Lions Club Heidelberg, sammelt unter anderem Kleidung, Laptops und Computer und kauft Busse an, mit denen zunächst die Spenden in die Ukraine transportiert und die dann zum Transport für Binnenflüchtlinge genutzt werden. Das Engagement der Ukrainerin und ihres Vereins beeindruckte den Activity-Beauftragten des Clubs Heidelberg-Mittlere Bergstraße, Andreas Schöpp, und Harro Hefermann, die zunächst unter den Mitgliedern die Werbetrommel rührten.

Dann kam aber die Idee auf, auch vor Ort, nämlich in Großsachsen, Kinderkleidung zu sammeln. In der Garage und im Auto-Kofferraum ist alles voller Müllsäcke mit Kinderkleidung, als die RNZ vorbeischaut. An der Tür klingelt es, und Oksana Lustenhouwer erhält zwei Laptops als Spende, die sie gleich mitnehmen kann.

Ansonsten bringen die Hefermanns die gesammelten Sachen zur Zwischenlagerung in eine Tennishalle nach Heidelberg, wo sie dann vom Verein und seinen Helfern abgeholt und in die ...