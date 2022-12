"Die Brandermittler der Kriminalpolizei haben den Fall übernommen", bestätigte gestern auch ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Mannheim. Sie wollen versuchen, den Brandort zu begehen, um im Inneren die Ausbruchsstelle zu identifizieren, was derzeit aber wegen der Einsturzgefahr nicht möglich sei. Deshalb habe man Detailfotos mit Hilfe der Feuerwehr gemacht, aber auch eine Drohne kam für Übersichtsaufnahmen zum Einsatz. "Der Brandort ist ...

Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag waren insgesamt 280 Einsatzkräfte vor Ort, um den Brand zu löschen. Teilweise kam dafür sogar Spezialgerät zum Einsatz, wie das ferngesteuerte und kettenbetriebene Löschunterstützungsfahrzeug (LUF) der Feuerwehr Bruchsal. Die Feuerwehr ließ dieses in die einsturzgefährdeten Bereiche fahren, um dort zu löschen.

"Das Brandgut liegt unter den abgehängten und eingestürzten Decken. Da kommen wir nur ganz schwer ran", berichtete Eck. Man setze mittlerweile dem Löschwasser Netzmittel zu, das die Oberflächenspannung des Wassers reduziert: "Das ist wie Spüli und macht das Wasser geschmeidiger, dass es wirklich in jede Ritze läuft", erklärte der Feuerwehrchef. Gestern Nachmittag habe man die Brandermittler von Polizei und Landeskriminalamt mit dem Teleskopmast unterstützt, damit diese Fotos vom Brandort machen konnten. "Dabei haben wir noch eine Stelle entdeckt, auf die wir wieder Wasser gegeben haben. Wir hoffen, dass dann Ruhe ist", so Eck.

Am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages war Feuerwehrkommandant und Einsatzleiter Frank Eck noch davon ausgegangen, dass man am Mittag desselben Tags abrücken könne. "Wir waren aber bis zum Einbruch der Dunkelheit vor Ort", berichtete er gestern. Kurze Zeit später – gegen 20 Uhr – war noch einmal ein Team eingeteilt, um nach möglichen Brandherden vor Ort zu schauen. Dieser Trupp löschte bis 23.30 Uhr noch weitere Glutnester. "Um 0.30 Uhr am Dienstag sind wir dann wieder alarmiert worden, weil ein Anwohner Flammen gesehen hat", sagte Eck. Auch am gestrigen Morgen war man vor Ort.

Walldorf. Die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr Walldorf sind seit Sonntagabend fast pausenlos im Einsatz: Nachdem der Großbrand in der Produktion der Bäckerei Rutz in der Altrottstraße am Montagmorgen gelöscht war, mussten die Einsatzkräfte immer wieder anrücken, um Glutnester zu löschen. Gestern wurde das Gebäude von der Polizei in Augenschein genommen und beschlagnahmt. Der Baufachberater des Technischen Hilfswerks hat die Einsturzgefahr der Brandruine bestätigt, weshalb niemand mehr das Gebäude betreten darf. Unterdessen ist der Geschäftsbetrieb der Bäckerei in den Filialen gestern wieder mit einem Grundsortiment angelaufen.

Von Timo Teufert

Walldorf. Die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr Walldorf sind seit Sonntagabend fast pausenlos im Einsatz: Nachdem der Großbrand in der Produktion der Bäckerei Rutz in der Altrottstraße am Montagmorgen gelöscht war, mussten die Einsatzkräfte immer wieder anrücken, um Glutnester zu löschen. Gestern wurde das Gebäude von der Polizei in Augenschein genommen und beschlagnahmt. Der Baufachberater des Technischen Hilfswerks hat die Einsturzgefahr der Brandruine bestätigt, weshalb niemand mehr das Gebäude betreten darf. Unterdessen ist der Geschäftsbetrieb der Bäckerei in den Filialen gestern wieder mit einem Grundsortiment angelaufen.

Am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages war Feuerwehrkommandant und Einsatzleiter Frank Eck noch davon ausgegangen, dass man am Mittag desselben Tags abrücken könne. "Wir waren aber bis zum Einbruch der Dunkelheit vor Ort", berichtete er gestern. Kurze Zeit später – gegen 20 Uhr – war noch einmal ein Team eingeteilt, um nach möglichen Brandherden vor Ort zu schauen. Dieser Trupp löschte bis 23.30 Uhr noch weitere Glutnester. "Um 0.30 Uhr am Dienstag sind wir dann wieder alarmiert worden, weil ein Anwohner Flammen gesehen hat", sagte Eck. Auch am gestrigen Morgen war man vor Ort.

"Das Brandgut liegt unter den abgehängten und eingestürzten Decken. Da kommen wir nur ganz schwer ran", berichtete Eck. Man setze mittlerweile dem Löschwasser Netzmittel zu, das die Oberflächenspannung des Wassers reduziert: "Das ist wie Spüli und macht das Wasser geschmeidiger, dass es wirklich in jede Ritze läuft", erklärte der Feuerwehrchef. Gestern Nachmittag habe man die Brandermittler von Polizei und Landeskriminalamt mit dem Teleskopmast unterstützt, damit diese Fotos vom Brandort machen konnten. "Dabei haben wir noch eine Stelle entdeckt, auf die wir wieder Wasser gegeben haben. Wir hoffen, dass dann Ruhe ist", so Eck.

Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag waren insgesamt 280 Einsatzkräfte vor Ort, um den Brand zu löschen. Teilweise kam dafür sogar Spezialgerät zum Einsatz, wie das ferngesteuerte und kettenbetriebene Löschunterstützungsfahrzeug (LUF) der Feuerwehr Bruchsal. Die Feuerwehr ließ dieses in die einsturzgefährdeten Bereiche fahren, um dort zu löschen.

"Die Brandermittler der Kriminalpolizei haben den Fall übernommen", bestätigte gestern auch ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Mannheim. Sie wollen versuchen, den Brandort zu begehen, um im Inneren die Ausbruchsstelle zu identifizieren, was derzeit aber wegen der Einsturzgefahr nicht möglich sei. Deshalb habe man Detailfotos mit Hilfe der Feuerwehr gemacht, aber auch eine Drohne kam für Übersichtsaufnahmen zum Einsatz. "Der Brandort ist beschlagnahmt, wir ermitteln in alle Richtungen", so der Polizeisprecher, der betonte, dass es sich bei der Beschlagnahmung um einen formellen Akt nach solchen Ereignissen handle.

Bis auf den Laden in der Altrottstraße – der durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen wurde – konnte die Bäckerei Rutz gestern ihre Filialen wieder öffnen. Auf großen Schildern heißt es dort: "Liebe Kunden, unsere Backstube ist abgebrannt. Ein Schock und große Trauer bei Familie und Team." Verbunden ist die Information mit dem dringenden Wunsch: "Bitte haltet uns die Treue." Vorübergehend werde man von Bäckerkollegen aus der Region beliefert. "Wir versuchen, bald wieder Rutz-Produkte für Euch zu backen."

Hinter den Kulissen sei das ganze Team unaufhörlich am Organisieren, wie Seniorchef Eugen Rutz im RNZ-Gespräch berichtete. Man brauche Körbe, um die Ware transportieren zu können, doch die seien gerade nicht lieferbar. Auch Verpackungsmaterial muss man auf die Schnelle besorgen. "Wir sind alle bis über die Hutkrempe belastet, aber wir haben auch schon viel erreicht", erzählte Eugen Rutz.

So habe man am Dienstag schon neue Büroräume beziehen können und ein Großteil der Computersysteme laufe bereits. Auch habe man im Walldorfer Industriegebiet eine Halle gefunden, in der man die Ware, die von den Kollegen angeliefert werde, kommissionieren könne. "Am Freitag kann die in Betrieb gehen", sagte Rutz. Auch die Mitarbeiter seien versorgt: "Löhne und Gehälter sind über die Versicherung sichergestellt", so Rutz. Er gehe davon aus – ohne zu optimistisch sein zu wollen – dass man in zwei oder drei Wochen mit den ersten eigenen Produkten wieder in den Filialen vertreten sein wird.

Man habe bislang vier befreundete Kollegen gewinnen können, in dieser Notsituation zu helfen und die Bäckerei Rutz zu beliefern. "In der nächsten Woche kommt der fünfte Kollege hinzu, der uns auch sieben Stunden am Tag seine Backstube zur Verfügung stellt", freute sich Rutz. So könne man drei bis vier Artikel nach den eigenen Rezepten backen. "Das ist für mich eine richtig positive Entwicklung." Schritt für Schritt wolle man das Sortiment erweitern. Er sei zuversichtlich, dass es möglich ist, in absehbarer Zeit wieder mit einem selbst produzierten Grundsortiment zu starten.

Denn auch die Suche nach alternativen Produktionsstandorten laufe auf Hochtouren: "Wir gucken, wo wir schnellstmöglich, aber auch vernünftig unterkommen", sagte Rutz. Gestern habe man sich eine Produktion angeschaut, die demnächst schließe. Man befasse sich damit, dort neu zu starten, auch wenn die Dimensionen nicht ganz denen eines Mittelständlers wie dem Walldorfer Unternehmen entsprächen. "Wir müssen da aber noch die Vor- und Nachteile abwägen", so Rutz. Auch für die Konditorei habe man schon einen Produktionsstandort im Auge.

"Heute finden aber erst mal Gespräche mit der Versicherung statt", erzählte der Seniorchef. Er sei aber der festen Überzeugung, "dass wir mit vielen kleinen Schritten zum Zeitpunkt X wieder die alte Bäckerei Rutz werden".

Update: Dienstag, 27. Dezember 2022, 15.54 Uhr

280 Feuerwehrleute kämpften beim Brand bei Bäckerei Rutz

Von Timo Teufert

Walldorf. Als die Feuerwehr am ersten Weihnachtsfeiertag um kurz vor 18 Uhr in der Walldorfer Altrottstraße eintraf, stand die Produktionshalle der Bäckerei Rutz schon im Vollbrand: Die Flammen schlugen meterhoch aus dem Gebäude. Insgesamt 280 Einsatzkräfte waren bis Montagnachmittag mit den Löscharbeiten beschäftigt. Durch die starke Rauchentwicklung und die ungünstige Wetterlage war der Brandgeruch in Walldorf, Sandhausen und sogar in Heidelberg wahrnehmbar.

Die Bevölkerung wurde deshalb – in Walldorf auch mit Sirenen – per Warnapp gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Gefährliche Stoffe konnten aber nicht gemessen werden. Auch wenn die Produktionshalle durch den Brand komplett zerstört wurde und ein Millionenschaden entstanden ist, will die Bäckerei die 24 Filialen heute wieder öffnen: Man will ein Grundsortiment von befreundeten Bäckern anbieten und parallel nach vorübergehenden Produktionsstandorten suchen.

"Der Feuerschein war weithin sichtbar", sagte Walldorfs Feuerwehrkommandant Frank Eck. Zunächst sei man davon ausgegangen, dass die benachbarte Flüchtlingsunterkunft des Rhein-Neckar-Kreises betroffen sei, habe dann aber schon bei der Anfahrt die Ausmaße und den eigentlichen Brandort gesehen. "Da war schon klar, dass wir es nicht alleine schaffen", sagte Eck. Zunächst habe man versucht, zu retten, was zu retten war: Insbesondere die Firmenfahrzeuge wurden vom Objekt weggefahren und eine Riegelstellung aufgebaut, um das Übergreifen der Flammen auf den benachbarten Getränkehandel zu vermeiden.

Neben den Wehren aus Walldorf und Wiesloch waren auch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte aus Reilingen, Nußloch, Schwetzingen und Hockenheim an der etwa 70 Meter langen und 50 Meter breiten Halle im Einsatz. "Um den Gebietsschutz sicherzustellen, hat die Feuerwehr Mühlhausen zudem das Walldorfer Feuerwehrhaus besetzt", erklärte Eck. Zur Unterstützung des Einsatzleiters war die Führungsgruppe des Unterkreises Wiesloch im Einsatz. Bürgermeister Matthias Renschler hatte die Familienweihnacht in Ellwangen abgebrochen und machte sich ein Bild der Lage.

Auf der rückwärtigen Gebäudeseite befand sich auch ein Lager für Gasflaschen, die teilweise explodierten. "Im Inneren brennt es massiv, wir können aber nur von außen löschen", erklärte Kreisbrandmeister Udo Dentz. Das Gebäude gilt als einsturzgefährdet. Das eingestürzte Dach in der Mitte des Gebäudes erschwerte die Löscharbeiten: Weil es unter den Trümmern weiter brannte, aber keine Retter ins Gebäude durften, wurde das kettenbetriebene und ferngesteuerte Löschunterstützungsfahrzeug (LUF) der Feuerwehr Bruchsal alarmiert.

Hier finden Sie weitere Inhalte, für die Sie Javascript aktivieren müssen Youtube-Video: Brand in Walldorfer Produktionshalle der Bäckerei Rutz von Youtube Nur mit Ihrer Zustimmung wird dieser Inhalt angezeigt. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie hier Inhalt anzeigen und Entscheidung merken Einmalig den Inhalt anzeigen Ausblenden

Nachdem das Technische Hilfswerk mit dem Teleskoplader den Brandschutt beseitigt hatte, wurde das LUF ins Innere der Halle manövriert: "Über einen Kranz aus 300 Düsen können wir das Wasser ganz fein vernebeln", so der stellvertretende Bruchsaler Kommandant Stefan Simon. Um an die Glutnester unter der Dachhaut zu kommen, waren auch Löschlanzen im Einsatz: Diese sogenannten "Fog Nails" werden in die Außenhülle gerammt und versprühen dann sehr feinen Wassernebel. "Das hat einen größeren Kühleffekt", so Eck. Im nördlichen Bereich des Gebäudes wurde zudem das Dach von einem Bagger eines St. Leon-Roter Abbruchunternehmens heruntergerissen.

"Wir haben wahnsinnige Wassermengen verbraucht", berichtete Frank Eck. Deshalb hatten die Wasserversorger in Wiesloch und Walldorf den Druck erhöht. Da das benachbarte Werk der Heidelberger Druckmaschinen von Wiesloch aus versorgt wird, wurden von dort mehrere Schlauchleitungen gelegt.

"Allein unser Teleskopmast verbraucht 3000 Liter in der Minute", so Eck. Hinzu kamen die drei Drehleitern mit jeweils 2000 Litern. "Im Einsatz war auch unser neuer 10 000-Liter-Wechselladertank, der noch gar nicht offiziell übergeben wurde", sagte Eck. Diesen habe man immer wieder am Kino in der Impexstraße befüllt, um weiteres Wasser an die Einsatzstelle zu bringen. "Wir sind geschockt, für mich ist eine Welt zusammengebrochen", sagte der Seniorchef der Bäckerei, Eugen Rutz, in der Nacht. Vor 15 Jahren war die Produktion ins Walldorfer Industriegebiet verlagert worden. Froh war Rutz, dass niemand von der Belegschaft durch das Feuer in Gefahr geraten war: "Es gibt eigentlich nur noch zwei Tage im Jahr, an denen niemand mehr in der Produktion ist: Ostersonntag und der erste Weihnachtsfeiertag."

"Oberstes Ziel ist, Ware in die Filialen zu bekommen und den Betrieb schnell wieder zum Laufen zu bringen", betonte Rutz. Man sei gut vernetzt und wolle zunächst Backwaren von Kollegen zukaufen und den Kunden so ein Grundsortiment anbieten. Bereits am Montagmorgen fand eine Sitzung der Geschäftsleitung statt, um die nächsten Schritte abzusprechen. Der Großteil der Flammen war am Montagmorgen um 2 Uhr unter Kontrolle.

Nußlocher, Sandhäuser und Leimener halfen in Walldorf

Noch in den umliegenden Orten waren am Sonntagabend die Flammen zu sehen, die auf dem Gelände der Bäckerei Rutz in Walldorf eine Produktionshalle zerstörten. Und auch die Auswirkungen des Großbrandes reichten weit über Walldorf hinaus bis in die Region rund um Heidelberg. Nicht nur sind vier Rutz-Filialen in Dossenheim, Nußloch, Leimen und Sandhausen von den Auswirkungen des Feuers betroffen. Auch waren unter den über 280 Einsatzkräften, die am ersten Weihnachtsfeiertag die Flammen bekämpften, Feuerwehrleute aus Nußloch, Sandhausen und Leimen.

Die Sandhäuser Wehr unterstützte in der Nacht bei Nachlöscharbeiten in der zerstörten Produktionshalle. Foto: Feuerwehr

So mancher der Nußlocher Feuerwehrleute saß gerade beim Weihnachtsessen, als das Feuer um kurz vor 18 Uhr ausbrach, wie Kommandant Bernd Rensch am Montag auf Nachfrage der RNZ erzählte. Doch als um kurz nach 18 Uhr die Piepser schrillten, hielt es keinen der 18 Mann an der Weihnachtstafel. Stattdessen ging es mit sämtlichen Fahrzeugen in die Nachbargemeinde – wo die Nußlocher Wehr sich vor allem darum kümmerte, dass das Feuer nicht von der brennenden Produktionshalle auf einen nur wenige Meter entfernten Getränkemarkt übergriff.

Zum Einsatz kam dabei die Drehleiter, um den Flammen von oben mit Wasser zu begegnen, was sich jedoch vor allem zu Beginn als schwierig erwies: "Die Dachhaut war noch nicht offen, sodass wir einen großen Radlader besorgen mussten, um sie zu entfernen", so Bernd Rensch, der als Abschnittsleiter von einem durchaus schwierigen Einsatz an der einsturzgefährdeten Halle berichtet.

Dieser war für die Nußlocher Wehr gegen 4 Uhr in der Frühe beendet. Zu diesem Zeitpunkt waren eine Leimener sowie eine acht Personen zählende Sandhäuser Abordnung unter der Leitung des stellvertretenden Kommandanten Jörn Waldschmidt noch voll mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt, wie Sandhausens Kommandant Markus Zielbauer auf RNZ-Nachfrage sagt. Seine Wehr war gegen 1.50 Uhr alarmiert worden, um ihre seit vielen Stunden im Einsatz befindlichen Kameraden abzulösen. "Das Feuer war zu diesem Zeitpunkt schon unter Kontrolle, es gab aber noch viele Glutnester und Rauchentwicklung", so Zielbauer. Er berichtet, dass seine Kollegen erst gegen 9.30 Uhr nach Sandhausen zurückkehrten. Für die Wehr der Hopfengemeinde war es ein weiterer Großeinsatz in einem außergewöhnlichen Jahr mit bereits jetzt über 300 Einsätzen. Aber wie Zielbauer sagt: "Letztlich sind wir bei der Feuerwehr. Die kennt kein Weihnachten und kein Silvester, sondern nur die Uhr, die im Ernstfall läuft." (lesa)

Update: Montag, 26. Dezember 2022, 19.17 Uhr

Walldorf. (pol/rl) Die Produktionshalle der Bäckerei Rutz ist am Sonntagabend bei einem Brand völlig zerstört worden.

Rund 150 Feuerwehrleute aus mehreren Kommunen der Umgebung waren im Großeinsatz, der sich von Anfang schwierig gestaltete. Schon beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren Explosionen aus dem Gebäude zu hören. Da sich dort ersten Annahmen zufolge Gasflaschen befanden, sei eine Brandbekämpfung von innen vorerst ausschlossen gewesen, teilt die Feuerwehr Reilingen mit. Daher ging es zuerst darum, das Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude im Gewerbegebiet zu verhindern.

Das Feuer war gegen 17.40 Uhr gemeldet worden. Erst gegen 2 Uhr hatten die Feuerwehren den Brand nach etwa acht Stunden Einsatz soweit unter Kontrolle, dass nur noch Nachlöscharbeiten anstanden. Diese sollen bis in die Mittagsstunden andauern.

Hierbei unterstützt auch eine Einheit des Technischen Hilfswerks mit schwerem Gerät. Das Technische Hilfswerk ist mit 13 Einsatzkräften vor Ort.

Der Sachschaden wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Glücklicherweise wurde durch den Brand niemand verletzt.

Während des Großeinsatzes der Feuerwehr waren mehrere Zufahrten zum Industriegebiet von der Landesstraße L723 gesperrt worden. Im Verkehrsradio wurde geraten, das Gebiet weiträumig zu umfahren und auf Sichtbehinderungen durch den Rauch vorbereitet zu sein.

Aufgrund des geringen Fahrzeugverkehrs am Abend des Ersten Weihnachtsfeiertags gab es keine Verkehrsstörungen.

Nach Angaben der Berufsfeuerwehr Heidelberg, zogen die Rauchschwaden bis nach Sandhausen und sogar Heidelberg und waren auch da zu riechen, hieß es.

Update: Montag, 26. Dezember 2022, 11 Uhr

Großbrand in Walldorfer Gewerbegebiet

Walldorf. (pol/mün/tt) Am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages ist im Gewerbegebiet Walldorf ein Großbrand ausgebrochen. Das teilt die Polizei mit. Ein Gebäude in der Altrottstraße steht in Flammen. Es handelt sich die Produktionshalle einer Großbäckerei. Feuerwehr und Rettungskräfte sind vor Ort. Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten.

Udo Dentz, Kreisbrandmeister, sagte dem RNZ-Reporter vor Ort: Der Großteil der Produktionshalle der Großbäckerei stehe im Vollbrand. Zunächst musste ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Im Inneren des Gebäudes brenne es massiv. Es könne aber nur von außen gelöscht werden, da sich dort Gasflaschen befinden sollen.

Im Einsatz sind unter anderem die Freiwilligen Feuerwehren aus Wiesloch, Reilingen, Hockenheim, Schwetzingen, Rauenberg. Außerdem fahren Messtrupps der Feuerwehren Leimen und Ladenburg Patrouille. Als Eingreifreserve ist Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen im Feuerwehrhaus Walldorf stationiert.

Nach Angaben des Kreisbrandmeisters werde der Löscheinsatz wahrscheinlich die ganze Nacht andauern.

Am heutigen Sonntag wurde in der Großbäckerei nicht gearbeitet, es waren keine Menschen vor Ort. Die Brandmeldeanlage hatte am Abend Alarm ausgelöst.

Die Stadt Walldorf hatte gegen 18.55 Uhr Sirenenalarm ausgelöst und die Anwohner der Region über die Apps "Nina" und Katwarn auf das Feuer hingewiesen. Die Menschen sollen das Areal meiden und weiträumig umfahren, heißt es in der Behördenmitteilung.

Ort des Geschehens

Update: Sonntag, 25. Dezember 2022, 20.37 Uhr